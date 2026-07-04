“Mi sono ritrovato a lottare per la vita dopo una cena”

foto tratta dal profilo Ig

Ancora una corsa in ospedale, con momenti di grande paura. Aldo Montano in ospedale dopo uno shock anafilattico

Ancora una corsa in ospedale, con momenti di grande paura. L’ex campione olimpico di scherma ha spiegato di essere allergico alla caseina e ha ribadito che non si tratta di un’intolleranza o di una scelta alimentare, ma di una condizione potenzialmente mortale. L’episodio si è verificato durante una cena in un ristorante di Roma. “Dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita”, ha scritto.

Nel suo messaggio ha ricordato quanto le allergie alimentari possano trasformarsi rapidamente in un’emergenza. “Questa volta sono riuscito ad arrivare in ospedale. La prossima volta potrebbe non andare così, per me o per qualcun altro. È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un’emergenza potenziale”. Montano ha infine rivolto un ringraziamento allo staff del pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma e al proprio autista, definito “coraggioso”, per il supporto ricevuto durante l’emergenza.

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