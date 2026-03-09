Livorno tra le migliori 10 città d’Italia per il clima

Temperature miti, ventilazione marina e tante giornate di sole: il capoluogo labronico entra nella top ten elaborata dal Sole 24 ore. Salvetti: "Graduatoria gratificante. Questo risultato conferma che la strada intrapresa è quella giusta"

Tra le città italiane che possono vantare un clima particolarmente favorevole c’è anche Livorno, che entra nella top ten dell’Indice del clima elaborato da Il Sole 24 Ore. Lo studio rappresenta una delle tappe preparatorie della storica indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, l’analisi annuale che valuta il livello di vivibilità dei territori italiani. La classifica dedicata al clima prende in considerazione il cosiddetto benessere climatico, ovvero quanto le condizioni meteorologiche incidono sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini. Per stabilire la graduatoria vengono analizzati i dati registrati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2025. A determinare il risultato finale sono quindici indicatori climatici, che misurano diversi aspetti del meteo: dalle temperature alle precipitazioni, fino alla presenza di vento e giornate di sole. Parametri che, nel loro insieme, permettono di capire quali città offrano un ambiente più favorevole per vivere. La presenza di Livorno tra le prime posizioni conferma il valore del suo contesto naturale: la posizione sul mare e la ventilazione tipica della costa tirrenica contribuiscono infatti a rendere il clima generalmente mite e gradevole durante gran parte dell’anno. In cima alla classifica si trova ancora una volta Bari, che mantiene il primato per il terzo anno consecutivo. Per Livorno si tratta di un riconoscimento significativo: il clima, infatti, rappresenta uno degli elementi che contribuiscono a rendere la città un luogo apprezzato non solo dai residenti, ma anche da chi la sceglie come meta turistica. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Salvetti: “Indubbiamente queste graduatorie sono gratificanti per la città. Ci sono componenti e meriti legati anche alla natura, ma proprio per questo una città con queste caratteristiche deve puntare con decisione su un modello di vita e di sviluppo economico che valorizzi il quadro ambientale e le potenzialità che abbiamo sul fronte del turismo e dell’accoglienza. È la direzione in cui stiamo andando e questo risultato rappresenta un tassello in più che conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Allo stesso tempo, gli indicatori presi in considerazione ci dicono con chiarezza che la qualità della vita e della salute in questa città poggia su basi solide e di grande valore”.

