Mirko Castelli, dopo Livorno lo premia anche Pisa

Ringraziamo Mirko Castelli per la disponibilità

“Due belle soddisfazioni”. Doppio premio per il coraggio e la professionalità dimostrati in mare dal bagnino livornese di 52 anni. Stamattina la consegna della targa a Palazzo Gambacorti. A settembre aveva ricevuto la pergamena del Comune di Livorno

Da Livorno a Pisa, due riconoscimenti per il coraggio e la professionalità dimostrati in mare. Mirko Castelli, bagnino livornese di 52 anni, è stato premiato questa mattina, martedì 10 novembre, dal Comune di Pisa per i tre interventi di soccorso effettuati durante l’estate sul litorale pisano. La cerimonia si è svolta nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, dove gli è stata consegnata una targa. “È un motivo d’orgoglio. Sono due riconoscimenti che gratificano il mio lavoro. Sono due belle soddisfazioni”, ha commentato Castelli. Il primo episodio risale al 20 luglio, quando il bagnino del Bagno Arlecchino di Marina di Pisa aveva notato un ragazzo di circa trent’anni in difficoltà oltre la scogliera. Il giovane, semi-incosciente e in condizioni critiche, rischiava di annegare. Castelli aveva preso il baywatch, si era tuffato e lo aveva riportato a riva, dove aveva avviato le prime manovre di soccorso e attivato il 112. Il 4 agosto era stato un uomo di circa cinquant’anni, uscito con un sup, a trovarsi in difficoltà a causa del mare agitato. Anche in questa circostanza il bagnino era intervenuto per soccorrerlo. Il terzo salvataggio, il 14 agosto, aveva riguardato un turista di circa sessant’anni, visto mentre sbracciava in acqua prima di sparire sott’acqua. Castelli si era immediatamente tuffato e, con l’aiuto di Federico, bagnino del vicino Bagno Marta, era riuscito a recuperarlo e riportarlo sulla spiaggia, affidandolo poi alle cure dei sanitari. Per il valore dei suoi interventi, Castelli aveva già ricevuto un riconoscimento dalla propria città. Il 3 settembre, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, il sindaco Luca Salvetti gli aveva consegnato una pergamena. In quell’occasione il bagnino aveva commentato con grande semplicità il proprio operato: “Non sono niente di speciale, sono solamente una persona che cerca di fare il suo lavoro in maniera professionale”. E aveva aggiunto una riflessione sul rapporto con il mare: “La paura c’è sempre in mare perché è una cosa che giustamente ci deve essere, perché con il mare non bisogna mai competere”. Adesso, alla pergamena consegnata dal Comune di Livorno si aggiunge la targa di Pisa: un doppio attestato di stima per un professionista che, con preparazione e tempestività, ha contribuito a salvare tre vite.

Condividi:

Riproduzione riservata ©