Moby Prince, la Procura chiede l’archiviazione: “Nessun elemento concreto di responsabilità”

Dopo nuove e approfondite indagini, la Procura di Livorno ha avviato le procedure per notificare la richiesta alle persone offese. Riesaminate tutte le ipotesi, dalla posizione dell’Agip Abruzzo alle condizioni meteo, fino al possibile coinvolgimento di un terzo natante. Il fascicolo passerà al Gip

Trentacinque anni dopo la tragedia del Moby Prince, la Procura della Repubblica di Livorno ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti relativo al disastro avvenuto nella rada del porto il 10 aprile 1991, nel quale persero la vita 140 persone. La notizia è contenuta in un comunicato diffuso oggi, 10 novembre, dal procuratore della Repubblica Maurizio Agnello, con il quale viene annunciato l’avvio delle procedure di legge per notificare la richiesta di archiviazione alle persone offese. Una decisione che arriva al termine di nuove e approfondite indagini, condotte dalla Procura livornese con l’ausilio del GICO della Guardia di Finanza di Firenze. Gli accertamenti hanno compreso l’escussione di numerosi testimoni, l’acquisizione di documenti presso enti pubblici e società private, il conferimento di diversi incarichi di consulenza tecnico-scientifica e attività di intercettazione telefonica. È stato inoltre effettuato un nuovo esame di tutte le risultanze dei numerosi procedimenti giudiziari e processi istruiti nel corso di 35 anni sulla collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo.

Le indagini erano state avviate dopo la relazione della Commissione parlamentare – Il procedimento era stato iscritto presso la Procura di Livorno per il reato previsto dall’articolo 422 del codice penale, ovvero strage in forma dolosa, dopo il deposito della relazione conclusiva della seconda Commissione d’inchiesta del Senato sulle cause del disastro del Moby Prince, presentata l’11 dicembre 2017. Quel documento aveva evidenziato diverse criticità, errori e omissioni nella ricostruzione dei fatti effettuata in passato.

Parallelamente, la Direzione distrettuale antimafia di Firenze aveva aperto un procedimento separato per verificare eventuali matrici mafiose o terroristiche della tragedia. Le relative indagini avevano avuto esito negativo e si erano concluse con una richiesta di archiviazione presentata il 3 dicembre 2024, accolta dal giudice per le indagini preliminari di Firenze con decreto del 27 febbraio 2025.

Riesaminate tutte le ipotesi: dal meteo alla presenza di un terzo natante – Nel corso delle nuove indagini sono state attentamente vagliate, e in alcuni casi nuovamente esaminate, tutte le ipotesi investigative considerate potenzialmente rilevanti come causa o concausa del disastro. In particolare, gli inquirenti hanno approfondito le condizioni meteomarine al momento della tragedia, la posizione della petroliera Agip Abruzzo al momento della collisione, l’efficacia dei dispositivi di sicurezza presenti a bordo del traghetto, il confuso coordinamento dei soccorsi e la possibile alterazione della rotta del Moby Prince provocata dalla presenza di un terzo natante.

Ma gli accertamenti, secondo quanto riferito dalla Procura, non hanno prodotto risultati in grado di individuare responsabilità. «Tali indagini non hanno tuttavia fatto emergere concreti elementi di responsabilità, colposa o dolosa, né a carico di soggetti già indagati in passato né a carico di terzi», si legge nel comunicato. E ancora: «Non sono emerse neppure nuove ipotesi suscettibili di ulteriori approfondimenti sulle cause della sciagura».

Nessuna conferma neppure sull’ipotesi di testimonianze condizionate – Il comunicato della Procura ricostruisce anche un altro filone investigativo, aperto nel 2019 a carico di ignoti per il reato previsto dall’articolo 377 del codice penale, relativo all’intralcio alla giustizia.

In quel caso gli inquirenti avevano ipotizzato che alcuni testimoni potessero essere stati indotti a mentire nel corso delle loro deposizioni. A tale scopo erano state attivate intercettazioni telefoniche e ambientali, che tuttavia non hanno confermato l’ipotesi investigativa.

Il peso dei 35 anni trascorsi e il nodo della prescrizione – Tra gli elementi che hanno inciso sulle valutazioni della Procura c’è inevitabilmente il tempo trascorso dal disastro. Trentacinque anni hanno reso particolarmente complesse le indagini su un fatto di straordinaria gravità. Un intervallo così lungo, osserva l’ufficio giudiziario, «può attenuare anche i ricordi più vividi dei testimoni diretti tuttora viventi» e rende «estremamente improbabile che un consulente tecnico possa rispondere in termini di certezza ai quesiti posti dall’autorità giudiziaria». A queste difficoltà si aggiunge il vincolo normativo del ne bis in idem, che impedisce di procedere nuovamente sulle posizioni già oggetto di precedenti accertamenti giurisdizionali.

C’è poi il problema della prescrizione. La Procura evidenzia che l’unico reato non coperto da prescrizione sarebbe quello previsto dall’articolo 422 del codice penale, cioè la strage dolosa. Tutte le altre ipotesi di reato eventualmente configurabili – strage in forma colposa, omicidio colposo plurimo oppure naufragio – devono invece considerarsi ormai irrimediabilmente estinte.

Per configurare il delitto di strage dolosa sarebbe necessario dimostrare che qualcuno abbia agito intenzionalmente per provocare la morte delle 140 persone oppure che abbia quanto meno accettato il rischio di causarla, secondo la figura giuridica del cosiddetto dolo eventuale. Il tutto al di fuori di un contesto di terrorismo eversivo o criminalità mafiosa, ambiti sui quali, come detto, aveva già indagato la Dda di Firenze, arrivando a chiedere e ottenere l’archiviazione del relativo procedimento.

“Doveroso svolgere ulteriori accertamenti per rispetto delle vittime e dei loro familiari” – La Procura sottolinea di aver ritenuto doveroso proseguire gli accertamenti anche per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro congiunti, che attraverso le associazioni hanno costantemente chiesto che venissero accertate le cause del disastro. «Questo Ufficio ha ritenuto doveroso svolgere ulteriori accertamenti, anche per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro congiunti, che, in forma associata, hanno costantemente chiesto che fossero accertate le cause del disastro», scrive il procuratore Agnello. Un impegno, precisa la Procura, «assunto nella piena consapevolezza di non poter indagare su ipotesi meramente suggestive».

Al termine delle indagini, l’ufficio ha inoltre valutato attentamente l’incidenza sulle proprie determinazioni delle innovazioni procedurali introdotte nel 2022 dalla cosiddetta riforma Cartabia. In particolare, sono stati presi in considerazione l’articolo 335 del codice di procedura penale, relativo ai presupposti e alle modalità di iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato, e gli articoli 408 e 425, che riguardano il criterio della ragionevole previsione di condanna ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

Adesso il passaggio formale: una volta completate le procedure di notifica della richiesta di archiviazione alle persone offese, il fascicolo sarà trasmesso al Gip di Livorno, chiamato a pronunciarsi e ad assumere le determinazioni di propria competenza.

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