Movida in via Cambini, in arrivo la telecamera

"Abbiamo già svolto un sopralluogo operativo. Almeno una telecamera verrà installata e vedremo se all'angolo con via Marradi o con via Roma". Ad annunciarlo Giampaolo Dotto, security manager del Comune. A questo intervento potrebbe affiancarsi quello dell’attivazione della Ztl il venerdì e sabato in via Roma tra via del Bosco e piazza Attias

“Abbiamo già svolto un sopralluogo operativo insieme ai tecnici per individuare il punto più adatto all’installazione e valutare se predisporne uno o due anche in base alle possibilità di cablaggio. Almeno una telecamera verrà installata. La decisione è frutto del dialogo con commercianti e residenti. Vedremo se all’angolo con via Marradi oppure all’angolo con via Roma”. Ad annunciarlo è Giampaolo Dotto, che ringraziamo per la disponibilità, security manager del Comune di Livorno. L’iniziativa si inserisce nel percorso per affrontare le criticità legate alla movida, in particolare del fine settimana. “L’iter per l’attivazione prevede alcuni passaggi specifici tra cui il via libera della Prefettura. Dare delle tempistiche ora non è possibile – prosegue Dotto – Una volta operativa, la telecamera (o le telecamere, ndr) sarà attiva sette giorni su sette, 24 ore su 24, ed entrerà a far parte della rete di videosorveglianza cittadina”. A questo intervento potrebbe affiancarsi quello dell’attivazione della Ztl nelle serate di venerdì e sabato nel tratto compreso tra via del Bosco e piazza Attias. Non va inoltre dimenticata la presenza in via sperimentale degli steward pensata per la gestione degli spazi nelle ore più frequentate.

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