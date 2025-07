Mr Green e Francesco rimuovono mozziconi in piazza Cavour

Mr Green e Francesco nella foto autorizzata dai genitori di Francesco che ringraziamo per la disponibilità

Piazza Cavour, 14 luglio, ore 16:30. Un piccolo grande gesto a favore dell’ambiente ha preso vita grazie all’incontro tra Mr. Green, noto per le sue attività ecologiche, e Francesco, un giovane volontario determinato a fare la differenza. Armati di buona volontà e del “Dashi”, l’aspira-mozziconi brevettato, i due si sono dati appuntamento con un obiettivo chiaro: liberare la città dai mozziconi di sigaretta abbandonati. Per Francesco era la prima volta che vedeva in azione il dispositivo e la sua curiosità si è presto trasformata in entusiasmo. “Era davvero felice, si stava divertendo mentre pulivamo le strade”, racconta Mr. Green. Insieme hanno percorso diversi quartieri, raccogliendo ben 2,06 grammi di mozziconi. Una quantità che può sembrare piccola, ma che assume un grande significato se pensiamo al danno ambientale causato da questi rifiuti. “I mozziconi non meritano di finire per terra, e la Terra non merita di essere inquinata”, ha commentato Mr.Green al termine dell’attività. Un gesto semplice, ma d’impatto, che dimostra come anche un’azione individuale possa contribuire al benessere collettivo. E chissà che non sia solo l’inizio di una città più pulita e consapevole.

Condividi:

Riproduzione riservata ©