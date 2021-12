Multato e allontanato il venditore abusivo del video diventato virale

E’ stato multato per occupazione abusiva di suolo pubblico e allontanato il venditore abusivo che il 28 dicembre si trovava in strada all’esterno del Mercato Centrale, lato via Buontalenti, con alcune cassette contenenti generi alimentari. La polizia municipale è intervenuta a seguito di alcune segnalazioni. L’uomo è stato filmato intento a spazzare la strada con del rosmarino e in città il video, il 28 dicembre, è diventato virale nelle chat.