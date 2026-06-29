Nasce all’unanimità Largo Igor Protti, un voto che vale un abbraccio
Approvata stamattina la delibera. Il sindaco Salvetti: “L'intera assemblea ha votato favorevolmente rappresentando a pieno lo spirito della città nei confronti di Igor. Dopo i passaggi necessari procederemo con la cerimonia d'intitolazione”
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera che dà il via alla nascita di Largo Igor Protti, l’area antistante lo stadio destinata a ricordare l’indimenticabile capitano amaranto. Una scelta condivisa da tutta l’assemblea, che segue il percorso annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale. A commentare l’esito della votazione è stato il sindaco Salvetti, che sui social ha scritto: “Oggi ho portato in consiglio comunale l’atto con il quale nasce Largo Igor Protti. L’intera assemblea ha votato favorevolmente rappresentando a pieno lo spirito della città nei confronti di Igor“. Il primo cittadino ha poi spiegato quali saranno i prossimi passi: “Dopo i passaggi necessari procederemo con la cerimonia d’intitolazione e con la realizzazione di altre belle iniziative per ricordare il grande campione ma soprattutto l’uomo nel suo straordinario rapporto con Livorno e i livornesi”. L’intitolazione di Largo Igor Protti rientra nel percorso avviato dal Comune per rendere omaggio all’ex bomber amaranto, scomparso il 19 giugno, e rappresenta uno dei primi atti concreti per conservarne la memoria.
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