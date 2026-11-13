Nasce CircAbile, il circo dedicato a ragazzi e adolescenti con disabilità

Enrico Pellegrini, insegnante di circo multidisciplinare, e Elena Cei insegnante di aerea e coordinatrice del progetto

Al via il 27 novembre un percorso gratuito con il contributo di Fondazione Livorno e un'équipe multidisciplinare composta da Enrico Pellegrini, insegnante di circo multidisciplinare, Giulia Meoni, esperta di corpo e movimento, Elisa Venesio, educatrice, e Leonardo Ceccanti, drammaturgo. Aperte le adesioni

Unire le arti circensi, il movimento e le attività ludico-educative per favorire l’inclusione, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e costruire nuove relazioni. È l’obiettivo di CircAbile, il progetto di circo sociale ed educativo che prenderà il via a Livorno il prossimo 27 novembre. L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a ragazzi e adolescenti con disabilità. È promossa da Saltimbanco Scuola Arte del Circo ASD e realizzata grazie al contributo di Fondazione Livorno. Attraverso le discipline circensi, i partecipanti potranno sperimentare nuove abilità in uno spazio inclusivo, nel quale le caratteristiche e le potenzialità di ciascuno saranno valorizzate. Il progetto nasce da un’idea di Elena Cei, insegnante di discipline aeree, e si avvale di un’équipe multidisciplinare composta da Enrico Pellegrini, insegnante di circo multidisciplinare, Giulia Meoni, esperta di corpo e movimento, dalla dottoressa Elisa Venesio, educatrice, e da Leonardo Ceccanti, drammaturgo. Il percorso si svilupperà nell’arco di cinque mesi presso il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, con attività circensi, artistiche ed educative pensate per favorire la crescita individuale e collettiva, la collaborazione e la conoscenza reciproca. CircAbile nasce anche dalla collaborazione con una rete di realtà del territorio: Associazione Comunico, AIPD Livorno e Nuovo Teatro delle Commedie. Sono attualmente aperte le adesioni per le famiglie e i ragazzi che desiderano conoscere e valutare la possibilità di partecipare. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected]. Maggiori dettagli sul progetto sono disponibili sul sito: https://www.saltimbancoscuolacirko.it/circabile-circo-sociale/.

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