Nasce dopo la sera del concerto dei The Kolors, benvenuto Diego

Ringraziamo i genitori Sara e Fabio per la disponibilità

Accanto al piccolo Diego ci sono i fratellini Anna e Dario, grandi fan dei The Kolors. I genitori: "Ai bambini piacciono, soprattutto ad Anna che canta le loro canzoni a memoria. Grazie di cuore a tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia"

Vi presentiamo mamma Sara insieme ai suoi tre figli Anna, Dario e il piccolo Diego, l’ultimo arrivato di casa, nato circa 8 ore dopo il concerto del 29 luglio dei The Kolors ad Effetto Venezia che nelle ultime ore ha fatto emozionare tutta Italia. La vicenda è nota. La 39enne livornese stava assistendo al live della band in piazza del Luogo Pio quando ha iniziato ad avvertire i dolori. Accortosi di quanto stava accadendo tra il pubblico, Stash ha interrotto per alcuni minuti il concerto per consentire ai soccorritori di raggiungerla rapidamente. Trasportata in ospedale dalla Svs poche ore dopo è nato Diego, regalando alla famiglia un finale indimenticabile. Oggi, con il piccolo tra le braccia, Sara racconta anche un retroscena: “Sì, ci piacciono i The Kolors e i fan numero uno sono proprio i nostri bambini. In particolare Anna, che conosce a memoria diverse canzoni della band e non vedeva l’ora di assistere al concerto. Anche il fratellino Dario condivide la stessa passione”. Dopo aver ringraziato la Svs per l’assistenza sul posto e la security della manifestazione nelle ore successive alla nascita, i genitori colgono l’occasione per rivolgere un pensiero finale al reparto di Ostetricia e Ginecologia guidato dal primario Sergio Abate. “Ringraziamo di cuore il personale: sono stati veramente tutti gentili, disponibili e carini. Ci siamo sentiti accolti e seguiti nel migliore dei modi. E naturalmente grazie ancora a Stash per la sensibilità che ha avuto nel fermare un attimo la sua esibizione”. Per Diego, insomma, il debutto nel mondo non poteva avere una colonna sonora più particolare. Una storia che difficilmente la famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, dimenticherà.

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