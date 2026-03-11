Nasce il Banco 13, nuova vita al cibo invenduto

Tre giorni alla settimana - martedì, giovedì e sabato - i cittadini potranno recarsi al Salone delle Gabbrigiane e ritirare un numero di prenotazione per ricevere, dalle ore 14.00, una cassetta alimentare di prodotti freschi e ancora perfettamente commestibili. Promosso da Aamps/RetiAmbiente insieme a Comune di Livorno, Confservizi Cispel Toscana e al Consiglio del Cibo, al Mercato Centrale prende forma un nuovo modello di economia circolare affiancando alla solidarietà attività di educazione alimentare e sostenibilità

Ridurre lo spreco alimentare, dare nuova vita al cibo ancora buono e restituire alla comunità ciò che rischierebbe di diventare rifiuto. È questo l’obiettivo di “Banco 13”, la nuova iniziativa che prende forma al Mercato Centrale di Livorno e che trasforma le eccedenze alimentari in una risorsa concreta per il territorio. Il progetto è promosso da Aamps/RetiAmbiente insieme al Comune di Livorno, Confservizi Cispel Toscana e al Consiglio del Cibo nell’ambito del progetto europeo Co-EFFECT, finanziato dal programma Interreg IT-FR Marittimo. L’iniziativa nasce con l’intento di trasformare il Mercato Centrale in un vero laboratorio quotidiano di economia circolare, capace di coniugare sostenibilità ambientale e solidarietà sociale. Il funzionamento del servizio è semplice e aperto alla cittadinanza. Tre giorni alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, i cittadini possono recarsi alla Sala delle Gabbrigiane e ritirare un numero di prenotazione per ricevere una cassetta alimentare. Nel primo pomeriggio gli operatori effettuano il giro di raccolta tra gli esercenti del mercato, recuperando le eccedenze di prodotti freschi e ancora perfettamente commestibili che non sono stati venduti. A partire dalle ore 14 questi alimenti vengono redistribuiti alle famiglie, permettendo così a prodotti genuini di evitare lo spreco e di raggiungere direttamente chi ne ha bisogno. Una parte delle eccedenze raccolte viene destinata anche alla mensa della Comunità di Sant’Egidio. In questo caso il trasporto avviene tramite cargo bike messa a disposizione dalla Velostazione PedalLì, in collaborazione con il Comune di Livorno e gli assessorati competenti, aggiungendo così un ulteriore elemento di coerenza ambientale al progetto. Banco 13 non si limita alla redistribuzione del cibo. L’iniziativa è pensata come un percorso più ampio che punta a diventare un vero e proprio hub della sostenibilità. Gli spazi ospiteranno incontri, attività e iniziative aperte alla cittadinanza dedicate all’educazione alimentare, alla prevenzione degli sprechi e alla promozione di stili di vita più sostenibili. Il progetto coinvolgerà scuole, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di diffondere una cultura condivisa della responsabilità ambientale e sociale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto europeo Co-EFFECT, che mira a sostenere la transizione verso modelli di economia circolare attraverso lo sviluppo di Ecosistemi Cooperativi Territorializzati. L’obiettivo è rafforzare sistemi economici innovativi e sostenibili nelle regioni europee dell’Alto Tirreno, favorendo la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali. Il progetto Banco 13 rappresenta il risultato di una collaborazione tra AAMPS/RetiAmbiente, il Comune di Livorno, Confservizi Cispel Toscana e il Consiglio del Cibo, all’interno di una strategia condivisa per la prevenzione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare nel settore alimentare. Il lavoro sinergico con gli assessorati comunali al Commercio, all’Ambiente e al Sociale testimonia un impegno istituzionale orientato a sviluppare politiche concrete di sostenibilità e solidarietà urbana. Con Banco 13 la città di Livorno sperimenta così un modello innovativo che unisce la lotta allo spreco alimentare, la prevenzione dei rifiuti e la partecipazione della comunità. Il Mercato Centrale si rafforza come luogo vivo di incontro, scambio e sostenibilità, capace di generare valore sociale a partire da ciò che altrimenti verrebbe scartato.

