Nasce il gruppo di imprenditori Centro Storico

Foto di gruppo con la presidente Francesca Marcucci e il direttore Federico Pieragnoli

Nasce per affrontare in modo coordinato le principali criticità che interessano il centro: sicurezza e decoro urbano, accessibilità e fruibilità degli spazi commerciali. Il direttore Pieragnoli: "Con la costituzione del gruppo, Confcommercio Livorno punta su partecipazione e progettualità"

Si è ufficialmente costituito il nuovo gruppo Centro Storico di Confcommercio Livorno, una squadra trasversale di imprenditori del commercio e dei servizi uniti dall’obiettivo comune di valorizzare e rilanciare il tessuto economico del centro cittadino. A guidare il gruppo sarà la presidente Valentina Avelardi di Avelardi Gioielli, via Ricasoli, affiancata dalla vicepresidente Francesca Martelli di Velluto, via Del Fante. Insieme a loro, fanno parte del gruppo Valerio Geri di Geri Gioielli, via Marradi, Elena Orlandi della Gioielleria Orlandi, via Magenta, Adele Delpopolo Riolo di J’Adel, via Magenta, Andrea Pucci di Schubert in Corso Amedeo, Augusto Martinelli di Miura, via Ricasoli, Paola Nucci di Labrolens, piazza Garibaldi, Andrea Caroti del Bar Campari, via Grande, ed Elisa Andorlini di Twenty Place in piazza XX Settembre.

Il gruppo nasce con l’intento di affrontare in modo concreto e coordinato le principali criticità che interessano il centro storico, a partire dal tema della sicurezza e del decoro urbano, fino alla necessità di una maggiore accessibilità e fruibilità degli spazi commerciali.

Tra le priorità individuate figurano anche il miglioramento della viabilità e della sosta, il contrasto alla desertificazione commerciale e la promozione di iniziative capaci di riportare vitalità e attrattività nelle vie e nelle piazze del centro. Non solo analisi delle problematiche, ma anche proposte operative: il gruppo lavorerà alla calendarizzazione di eventi diffusi, animazione commerciale e percorsi di valorizzazione delle eccellenze locali, con l’obiettivo di incentivare la frequentazione del centro da parte di cittadini e visitatori.

Fondamentale sarà inoltre il dialogo costante con l’amministrazione comunale e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e nello sviluppo del centro urbano, per costruire soluzioni condivise e sostenibili nel tempo. “Vogliamo essere un punto di riferimento concreto per le imprese del centro storico – sottolinea la presidente Valentina Avelardi – portando all’attenzione dell’amministrazione comunale le esigenze reali di chi ogni giorno vive e lavora in queste strade, ma anche contribuendo in prima persona a creare opportunità e occasioni di rilancio”.

“Con la costituzione del gruppo Centro Storico, Confcommercio Livorno punta su partecipazione e progettualità – dichiara il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – per affrontare con maggiore forza e rappresentatività le sfide attuali e future del commercio urbano. Un grande in bocca al lupo alla squadra, tanti imprenditori che lavorano ogni giorno per la sostenibilità economica della loro impresa e che, nello stesso tempo, si impegnano in prima persona per lo sviluppo collettivo della città”.

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