Nasce un’amicizia tra il Mercato Centrale e La Boqueria di Barcellona

“Barcellona è oggi il Mercato più importante d’Europa in termini commerciali (nel 2023 23.000.000 di visitatori) e noi pensiamo di essere il più bello d’Europa con potenziali margini di crescita. E’ nostra intenzione rafforzare il rapporto di amicizia tra i due mercati instaurato durante il Convegno internazionale dei Mercati storici al coperto”. Sono le parole di Luigi Sena, presidente del Consorzio Mercato delle Vettovaglie, parlando de La Boqueria il mercato coperto di Barcellona. “Ad oggi è un’amicizia fatta di stima e simpatia che puntiamo a consolidare con scambi commerciali e visite reciproche e conoscenza tra gli “attori principali (i nostri e i loro esercenti)”. Per questo motivo – in vista della firma definitiva del protocollo d’intesa che porterà alla costituzione dell’associazione mondiale dei mercati storici al coperto per chiedere il riconoscimento di patrimonio dell’umanità all’Unesco – quanto prima una delegazione del mercato di Livorno si recherà a Barcellona in visita ai colleghi de La Boqueria.

