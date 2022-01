Natale e Santo Stefano 2021 al lavoro. I vostri scatti

Per tanti il giorno di Natale è un giorno di festa ma per tanti è un giorno di lavoro. Ecco i vostri scatti

Mediagallery

Per tanti il giorno di Natale è un giorno di riposo e festa da trascorrere lontano dagli affanni della vita lavorativa ma per tanti è un giorno di lavoro, certo speciale, ma pur sempre di lavoro.

E così ecco che, se vi va, vi chiediamo di mandarci una foto dei vostri turni lavorativi, di questo 25 ma anche del prossimo 26 dicembre, all’indirizzo [email protected] in modo da pubblicarvi online in questi giorni di festività.

Ecco quindi la squadra Aamps che presto all’alba era sulle strade livornesi per effettuare regolarmente la raccolta differenziata, i volontari della Misericordia di Livorno, sempre presenti H24 per ogni emergenza, l’operatore di turno all’Avvisatore Marittimo, Jordan di turno alla Svs gestione servizi (Trasporto Sangue), i lavoratori della Porto di Livorno 2000 in turno il 26 dicembre (nella foto principale) e i ragazzi del Surfer Joe.

Buona Natale… e buon lavoro a tutti voi!