Nella nuova via Grande attraversamenti rialzati con il nome di livornesi famosi

I nomi nell'immagine sono stati scelti dai progettisti in fase di "disegno" del rendering; i nomi definitivi verranno scelti dai cittadini attraverso un percorso partecipativo promosso dal Comune

Dopo l'inaugurazione delle due piazzette di piazza Colonnella, di fatto il primo tratto completato della nuova via Grande, sono due i cantieri attualmente aperti. Quello di via Piave, dov'è in corso la realizzazione del primo attraversamento con nome, e quello nell'area pedonale davanti alla Farmacia Comunale, il primo punto in cui verrà posizionata, per la prima volta, la nuova pavimentazione palladiana. I nomi non sono stati ancora decisi e con tutta probabilità verranno scelti dai cittadini attraverso un percorso partecipativo promosso dal Comune

“I lavori per il restyling di via Grande proseguono senza sosta” ha detto ieri 8 luglio il sindaco in occasione della inaugurazione delle due piazzette di piazza Colonnella. E a questo proposito, lo stesso Salvetti ha fornito alla stampa alcuni dettagli riguardo lo stato di avanzamento illustrando i due cantieri attualmente aperti. Risalendo via Grande verso piazza della Repubblica, il primo cantiere è quello in via Piave (vedi foto) dove è in corso di realizzazione il nuovo attraversamento pedonale. La particolarità, oltre al fatto che sarà un attraversamento rialzato, è che verrà per così dire intitolato ad un personaggio livornese famoso. Questo come gli altri attraversamenti della nuova via Grande. E’ importante sottolineare che i nomi non sono stati ancora decisi e che anzi, con tutta probabilità, verranno scelti dai cittadini attraverso un percorso partecipativo promosso dal Comune. Quelli che leggete nell’immagine sono, quindi, solo i nomi scelti dai progettisti in fase di “disegno” del rendering. Il secondo cantiere attualmente aperto si trova in piazza Grande, nell’area pedonale davanti alla Farmacia Comunale. Qui, come ha annunciato il primo cittadino, è il primo punto in cui verrà posizionata, per la prima volta, la nuova pavimentazione palladiana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©