Neonato nasce privo di vita: “Vicini alla famiglia”

Il corridoio che conduce alla sala operatoria di Ostetricia

Il primario Abate: "Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza alla famiglia per il lutto. Sono eventi rari che, purtroppo, possono verificarsi senza possibilità di prevenirli o evitarli"

Una donna con gravidanza a termine si è presentata nei giorni scorsi in una situazione di urgenza ostetrica al Pronto Soccorso. A seguito degli immediati accertamenti clinici, si legge in un comunicato stampa della Usl Toscana nord ovest inviato il 18 marzo, è stato disposto un taglio cesareo in emergenza praticato in tempi brevissimi nella sala operatoria di Ostetricia. Nonostante siano state effettuate tutte le procedure previste, il neonato non ha purtroppo dato segni di vita. “Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza alla famiglia per il lutto – dichiara il direttore di Ostetricia e Ginecologia Sergio Abate – Purtroppo si tratta di eventi che, seppur rari, possono verificarsi senza che vi sia la possibilità, né per i genitori né per i professionisti sanitari, di prevenirli o evitarli. Il nostro lavoro ci porta ad assistere a grandi gioie, ma anche a grandi tragedie. Per questo vorrei far sentire la mia vicinanza oltre che ai familiari anche a tutti gli operatori sanitari intervenuti, rimasti profondamente scossi per quanto accaduto”. L’azienda sanitaria esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

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