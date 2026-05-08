Nicola Carrai campione d’Italia della pizza

Nicola Carrai, primo a sinistra nella foto, mostra il diploma di campione d'Italia insieme agli altri pizzaioli premiati

Primo posto ai Campionati italiani Aic nella categoria “Pizza Chef a quattro mani”: il 45enne labronico conquista la giuria con una proposta che unisce territorio, memoria e creatività contemporanea

di Giacomo Niccolini

C’è anche un forte sapore livornese dietro ai recenti successi ottenuti da Nicola Carrai, 45 anni, impegnato nel locale “Macello Panini” a Bolgheri insieme a Omar Barsacchi e Dario Cecchini. Il pizzaiolo labronico sta vivendo una stagione ricca di soddisfazioni grazie ai risultati conquistati nelle più importanti competizioni dedicate al mondo della pizza, tra campionati italiani e rassegne internazionali.

L’ultimo riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi a Montelupo Fiorentino durante il Campionato nazionale organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi. In quella occasione Carrai ha centrato il primo posto nella categoria “Pizza Chef a quattro mani” insieme a Francesco Bertuccio, titolare della pizzeria “Di Sapore” di Cecina.

A colpire la giuria è stata soprattutto la pizza “Pane su pane”, definita dallo stesso Nicola Carrai una proposta “rivoluzionaria” per la capacità di mettere insieme due mondi apparentemente incompatibili. “Abbinare il pane con il pane non è facile – racconta Carra – ma volevo creare qualcosa che parlasse davvero del nostro territorio”.

L’idea nasce da una schiacciata scura aromatizzata al cacao, realizzata con farine selezionate, sulla quale Carrai ha deciso di adagiare una zuppa castagnetana, piatto tipico della zona di Castagneto Carducci caratterizzato da cavolo nero, patate e fagioli. “Non è una pizza dolce – spiega – il cacao si sente appena, dà profumo e profondità. Sopra ho voluto mettere una zuppa contadina che racconta casa nostra. Per completare il piatto, una fonduta di parmigiano 24 mesi Vacche Rosse, scalogni conservati sott’aceto e poi sott’olio secondo una lunga lavorazione artigianale e, infine, un olio extravergine di alta qualità prodotto sempre nel territorio di Castagneto. Il tutto accompagnato da un ottimo vino di Gaddo Della Gheardesca scelto per esaltare il legame con la costa toscana”.

“Volevo fare una pizza totalmente identitaria – conclude Carrai – qualcosa che parlasse di Bolgheri, Castagneto e Livorno attraverso ingredienti semplici ma trattati con rispetto e creatività”.

Nelle varie competizioni il pizzaiolo livornese ha scelto di portare preparazioni profondamente radicate nella cucina locale, come il lesso rivisitato con la cipolla o richiami alla zuppa di castagne, cercando di trasformare ricette popolari in esperienze contemporanee. Una filosofia precisa che continua a distinguere il suo lavoro: recuperare la tradizione senza copiarla, ma trasformandola in qualcosa di nuovo. Ed è proprio questo equilibrio tra identità e sperimentazione che sta portando il nome di Livorno e della Toscana sui palcoscenici più importanti del settore.

Un risultato che si aggiunge all’ottavo posto mondiale ottenuto poche settimane prima a Parma durante il Campionato mondiale della pizza 2026, manifestazione che ha richiamato concorrenti provenienti da oltre cinquanta Paesi. In gara, Carrai aveva presentato “Francesina”, proposta che aveva già attirato attenzione per la capacità di reinterpretare sapori e identità del territorio toscano.

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