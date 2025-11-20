Nigiotti torna… in cantina: ecco Nonno Hollywood 2022

Alla Bottega di Elena, nel cuore di Bolgheri, il cantautore livornese ha svelato la nuova annata del suo vino, prodotto con il Podere Sapaio di Massimo Piccin. Poco meno di 2000 bottiglie per un’etichetta che, in soli tre anni, è già diventata un piccolo cult tra gli appassionati. Nigiotti: "Sapere che il mio vino è sulle tavole di tante persone mi rende felice"

di Giacomo Niccolini

Tre annate, lo stesso cuore. È stata presentata il 20 novembre, durante un pranzo dedicato agli addetti ai lavori nella suggestiva cornice della Bottega di Elena dentro le mura di Bolgheri, la terza annata del “Nonno Hollywood”, il vino rosso firmato da Enrico Nigiotti e nato dalla collaborazione con il Podere Sapaio di Massimo Piccin.

Dopo il debutto del 2020 (uscito nel novembre 2022) e la conferma del 2021 (presentato nel 2023), arriva ora il 2022, un Bolgheri Doc prodotto – come le precedenti annate – in poco meno di duemila bottiglie, che saranno disponibili sul mercato da fine novembre nelle migliori enoteche della costa toscana e non solo.

“Sono orgoglioso: quando ho iniziato non immaginavo saremmo arrivati alla terza annata” – Visibilmente emozionato, “Il Nigio” ha raccontato alle persone presenti quanto questo progetto continui ad avere per lui un valore speciale: “Non avrei mai pensato di arrivare alla terza annata. Oggi possiamo già proporre una piccola verticale: 2020, 2021 e 2022. È un orgoglio enorme, soprattutto perché è un vino dedicato a mio nonno Tommaso, il famoso ‘Nonno Hollywood’ della canzone di Sanremo 2019”.

Il cantautore livornese ha ribadito ancora una volta come il vino sia parte del suo percorso personale: “Per me il vino è il marito della vita. È un compagno di viaggio, qualcosa che racchiude memorie e affetti. Questo progetto lo porto avanti con amore e con rispetto, non per fare un gadget ma per produrre un vino vero, di qualità”.

Un Bolgheri Doc nato nei filari di Sapaio: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Merlot – Come per le annate precedenti, anche il Nonno Hollywood 2022 nasce dai vitigni messi a disposizione da Podere Sapaio: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Merlot, scelti personalmente da Nigiotti nelle sessioni di assaggio e selezione del blend. Un vino di carattere intenso ma anche delicato e avvolgente come le canzoni del Nigio. L’etichetta 2022 si presenta estremamente bilanciata e di buona beva, con i classici sentori di frutti rossi e un tannino aggraziato. Un vino elegante che si sposa chiaramente con i sapori della carne tipici della Toscana.

Massimo Piccin, titolare della Cantina Sapaio, ha confermato la soddisfazione per un progetto che, anno dopo anno, cresce nei numeri ma soprattutto nella qualità: “Siamo felici di aver creduto in questa collaborazione fin dall’inizio. È un vino che parla molto di Enrico e che è riuscito a trovare il suo pubblico. Lavorare con lui è sempre un piacere”.

L’etichetta: la “N” che ormai è un marchio – L’etichetta, firmata dal designer Aldo Segat, resta invariata: la grande N che richiama il cognome Nigiotti e il nome del vino, ormai simbolo distintivo del progetto. Una scelta fortemente voluta dallo stesso cantautore, che desidera un prodotto immediatamente riconoscibile anche da lontano.

Un progetto che cresce e una produzione limitata già molto attesa – Con questo 2022, Nonno Hollywood, prodotto anche grazie alla collaborazione con i migliori enologi del podere Sapaio tra cui Alessandro Nannelli, entra ufficialmente nella sua prima “trilogia” di annate, tutte prodotte in quantità limitata e sempre più richieste dagli appassionati del territorio. “Sapere che il mio vino è sulle tavole di tante persone mi rende felice”, ha concluso Nigiotti.

E allora, come direbbe lui, “quanto è bello bere vino”… soprattutto quando dentro un calice c’è una storia che profuma di famiglia, di radici e di mare.

