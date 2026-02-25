“Niko era un pezzo di pane, ci mancherà tanto”

Ringraziamo il Corpo Piloti di Livorno per la disponibilità

"Alla moglie e alla sua famiglia il nostro abbraccio più profondo. Era entusiasta del suo lavoro: spesso raccontava quanto questa professione gli avesse cambiato la vita"

All’indomani della tragedia, il Corpo dei Piloti (che ringraziamo per la disponibilità) desidera ricordare il collega scomparso con queste parole: “Niko da tre anni era un conduttore (in gergo colui che conduce la pilotina, ndr), e in questo tempo ha saputo farsi voler bene da tutti. Era una persona tranquilla, posata. Un pezzo di pane, come si dice in questi casi. Dal punto di vista professionale era entusiasta del suo lavoro: spesso raccontava quanto questa professione gli avesse cambiato la vita. Ne parlava con gratitudine. Era un professionista stimato da tutti noi. Tra poco sarebbe diventato padre, un nuovo capitolo di vita che attendeva con gioia. Alla moglie e alla sua famiglia va la nostra vicinanza più sincera, il nostro abbraccio più profondo e il nostro pensiero più rispettoso in un momento di dolore che non ha parole”. Stamattina il vescovo Giusti, tramite una nota stampa, invita a pregare per il giovane, per la famiglia e i colleghi.

