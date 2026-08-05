Nuotata di beneficenza ai Bagni Lido per le Cure Palliative

Foto Alessandro Solimani

Circa settanta partecipanti hanno preso parte all'appuntamento estivo solidale. Grazie alla generosità di tutti sono stati raccolti circa 3mila euro, che si aggiungono ai fondi del torneo di burraco e del derby del cuore nel gabbione

Un tuffo nel mare, ma soprattutto nella solidarietà. Anche quest’anno la nuotata di beneficenza ai Bagni Lido, ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate livornese, ha regalato emozioni autentiche e un importante risultato a favore della comunità. Sono stati infatti circa settanta i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco per sostenere una causa di grande valore. Grazie alle quote di iscrizione e alla straordinaria generosità di alcune famiglie, sono stati raccolti circa 3mila euro destinati all’Associazione Cure Palliative Livorno. Una cifra significativa che va ad aggiungersi a quanto già raccolto nelle altre due iniziative benefiche organizzate nei giorni scorsi: il torneo di burraco e il Derby del Cuore nel Gabbione, confermando ancora una volta la grande sensibilità dimostrata dalla città quando si tratta di sostenere progetti di solidarietà. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno, che ha garantito la sicurezza dei partecipanti sia in mare sia a terra, contribuendo alla perfetta riuscita della manifestazione. Gli sponsor hanno sostenuto l’iniziativa e messo a disposizione una serie di gadget distribuiti a tutti i partecipanti. Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della generosità, capace ancora una volta di trasformare ogni bracciata in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

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