Nuova gestione per il canile La cuccia nel bosco

Nella foto coordinatore e responsabile della struttura, la veterinaria, gli operatori e gli educatori

L'aggiudicatario è Coob – Consorzio di cooperative sociali per l'inclusione lavorativa con le consorziate Melograno cooperativa sociale e Ponteverde cooperativa sociale

Dal 16 febbraio cambiano le modalità di gestione del Canile comunale “La cuccia nel bosco”, in località Pian di Rota, via Vallin Buio: il Comune di Livorno assumerà il ruolo di coordinamento generale e di gestione diretta della struttura e l’impresa aggiudicataria svolgerà i servizi a supporto per garantire l’ordinario funzionamento del canile stesso.

L’aggiudicatario è Coob – Consorzio di cooperative sociali per l’inclusione lavorativa con le consorziate Melograno cooperativa sociale e Ponteverde cooperativa sociale.

Di seguito le principali novità che saranno introdotte.

Sarà attivato un servizio specifico per la rieducazione e il reinserimento dei cani “complessi” attraverso la presenza di un veterinario comportamentalista e di un educatore cinofilo esperto in area comportamentale con esperienza nei canili e con formazione ed esperienza adeguatamente documentate e certificate sui percorsi di “rieducazione” e di adattamento/riavvicinamento del cane a contesti esterni e a pratiche relazionali con l’uomo e con gli altri animali.

L’Amministrazione intende favorire al massimo l’apertura del canile alla città. A tal fine in orari e giorni predefiniti di ogni settimana, sarà garantito l’accesso immediato ai cittadini che si presenteranno all’ingresso del canile. La visita non richiederà appuntamento. La visita previo appuntamento è riservata ai percorsi adottivi.

L’Amministrazione intende dare particolare risalto e importanza alle attività a supporto dei cani ospitati in canile (passeggiate quotidiane, promozione delle adozioni, attività di prevenzione, ecc.) rafforzando la collaborazione con le associazioni per la tutela animali e allargando la partecipazione ai cittadini singoli attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione.

Iin aggiunta alle attrezzature per il benessere degli animali, a lavatrice per lavaggio di cuscini, coperte e cappottini e lavastoviglie per detergere e sanificare le ciotole verrà fornita dall’aggiudicatario Coob una postazione di lavaggio cani con vasca per il lavaggio e phone.

Tutto questo perché l’Amministrazione ha come obiettivo:

– il raggiungimento e il mantenimento delle migliori condizioni di benessere fisico e psicologico degli animali ospiti del canile per tutta la durata del periodo di ricovero presso lo stesso;

– la valutazione comportamentale degli animali al fine di individuare quelli che necessitano di cure, rieducazione o riabilitazione comportamentale e di un sostegno psicologico particolare;

– la diffusione del concetto di “adozione consapevole”, incentivando la convinzione che è meglio adottare un animale, quando possibile anche anziano o malato, piuttosto che acquistarlo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©