Nuova zona rossa in centro dopo quella tra piazza Garibaldi e piazza della Repubblica

Il prefetto Giancarlo Dionisi

Per la nuova zona a vigilanza rafforzata l’approccio cambia: non più interventi solo in risposta alle emergenze, ma una strategia orientata alla prevenzione. In seguito ai risultati ottenuti, la zona rossa tra piazza Garibaldi e piazza della Repubblica terminerà il 9 aprile e non sarà prorogata

Si è svolta oggi 1 aprile in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Giancarlo Dionisi, alla presenza delle Forze di polizia, del Procuratore della Repubblica e dell’assessore Rocco Garufo. Dal confronto è emerso che la zona rossa attualmente in vigore nell’area tra piazza Garibaldi e piazza della Repubblica, insieme alle zone limitrofe, terminerà il 9 aprile e non sarà prorogata. La decisione arriva alla luce dei risultati ottenuti: il provvedimento ha infatti contribuito in modo significativo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. Soddisfazione è stata espressa per il lavoro svolto dal Comune di Livorno e dalla Polizia Locale, il cui intervento ha rafforzato in maniera concreta il presidio del territorio. Parallelamente, l’attenzione si sposta su altre aree del centro cittadino dove sono emerse nuove criticità. Per questo motivo è stata decisa l’attivazione di una nuova zona a vigilanza rafforzata che interesserà il quadrante compreso tra piazza Grande, piazza Cavallotti, via della Posta, via Buontalenti e via degli Avvalorati. La misura entrerà in vigore in continuità con la precedente, senza interruzioni. A rendere più incisivi questi strumenti è anche il recente decreto sicurezza, che prevede una durata delle zone rosse fino a sei mesi, con possibilità di proroga fino a diciotto, e consente interventi mirati per l’allontanamento di soggetti considerati pericolosi. L’approccio cambia, prosegue la nota stampa: non più interventi solo in risposta alle emergenze, ma una strategia orientata alla prevenzione. Le zone rosse diventano così uno strumento strutturale di gestione della sicurezza urbana. Resta ferma la linea delle istituzioni: la sicurezza rappresenta una priorità assoluta e si costruisce attraverso un’azione coordinata, concreta e condivisa tra tutti i livelli amministrativi e le forze dell’ordine.

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