Nuovi alberi in via Serristori, prosegue la riqualificazione del centro

Le piante messe a dimora stamattina sono aceri campestri destinati a crescere rapidamente e accanto agli alberi verranno installate delle panchine per rendere lo spazio pubblico ancora più accogliente. Il prossimo passaggio interesserà via del Giglio dove sono previste ulteriori piantumazioni

Prosegue il percorso di riqualificazione urbana che interessa via Serristori e via Buontalenti con un intervento che mette insieme abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi parcheggi, pavimentazioni drenanti e piantumazione di alberi. Un cambiamento che punta a restituire decoro e vivibilità a una parte della città che per lungo tempo è rimasta priva di verde. A illustrare le caratteristiche dei lavori è stato il sindaco Luca Salvetti, che ha sottolineato il valore dell’intervento nell’ambito del PEBA, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. “È importante questo intervento perché rientra in un percorso che stiamo portando avanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Quando realizziamo nuovi parcheggi, utilizziamo un terreno non impermeabile, con caratteristiche drenanti, e inseriamo anche il verde e gli alberi. È una particolarità di questo progetto”. Le piante messe a dimora sono aceri campestri, che in questa stagione si presentano senza foglie, ma che, come ha spiegato il sindaco, sono destinati a crescere rapidamente. Accanto agli alberi nasceranno anche delle panchine, per creare nuovi punti di sosta e rendere lo spazio pubblico ancora più accogliente. Il dato più significativo riguarda proprio il ritorno degli alberi nel cuore di Livorno. “Nel centro città, nelle strade del centro, abbiamo cominciato a piantare alberi. Questa era una strada senza alberi, così come via Buontalenti, dove c’era il mercato. Adesso, tra questi interventi e quelli nell’area del mercato, abbiamo piantato complessivamente 22 alberi”. Dodici si trovano tra via Serristori e via Buontalenti, mentre altri dieci sono stati collocati nell’area del mercato. Il progetto non si fermerà qui: il prossimo passaggio interesserà via del Giglio, dove sono previste ulteriori piantumazioni e una pavimentazione in continuità con quella già realizzata in via Buontalenti. L’intervento ha anche una precisa funzione di inclusione. A entrare nel dettaglio è stata l’assessora Giovanna Cepparello, che ha ricordato come i lavori siano stati progettati per migliorare concretamente la fruibilità degli spazi da parte delle persone con disabilità. “In testa a via Serristori è stato realizzato anche un parcheggio per le persone con disabilità con caratteristiche diverse dal solito: è molto più largo, per poter ospitare anche le auto dotate di pedana”. Una particolare attenzione è stata riservata anche alla disposizione degli spazi laterali dello stallo giallo, con una doppia striscia sia a sinistra sia a destra, per agevolare la salita e la discesa della persona con disabilità, sia nel caso in cui si trovi alla guida sia quando viaggi come passeggero. Anche la scelta della pavimentazione risponde a esigenze precise: in corrispondenza dello stallo riservato alle persone con disabilità il terreno presenta una superficie più continua, con una minore accentuazione delle caratteristiche drenanti, proprio per agevolare gli spostamenti. Cepparello ha inoltre evidenziato la qualità architettonica dei materiali scelti: “Questo tipo di pavimentazione è molto bello anche dal punto di vista estetico. Ringrazio il nostro staff per la scelta dei materiali. Anche il nuovo marciapiede è particolarmente curato e riprende, con le tonalità del rosso, i colori della tettoia del mercato”.

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