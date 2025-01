Nuovi tiranti e supporti per la Tamerice di Antignano

Fonte di ispirazione per molti poeti e artisti (il quadro più famoso che la ritrae è stato dipinto da Giovanni Fattori) e nel 2024 inserita nell’itinerario culturale Lungomare ad Arte, la Tamerice di Antignano è uno dei simboli della città e considerando la sua notevole esposizione il Comune è impegnato attraverso l’Ufficio Verde, specie in giornate ventose come questa, nel monitoraggio delle sue condizioni di salute così come di tutto il patrimonio verde. Sono recentissimi, infatti, i nuovi tiranti e i supporti a terra posizionati dai tecnici dell’ufficio a salvaguardia dell’albero.

