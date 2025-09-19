Nuovo patto di collaborazione per le Terme del Corallo

Il sindaco ha consegnato le chiavi a Silvia Menicagli e Giuseppe Pera per la realizzazione di un piccolo museo del liberty come una sorta di piccolo viaggio nel tempo e di un piccolo giardino del '900, per l'attività giornaliera di manutenzione del verde, l'organizzazione di visite ed eventi e l'attivazione di tirocini e PCTO. Il patto si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area Stazione

Un patto di collaborazione per la cura, la valorizzazione e la manutenzione delle Terme del Corallo è stato firmato oggi venerdì 19 settembre nella Sala della Mescita alle Terme del Corallo. I firmatari sono: il sindaco Luca Salvetti (“per le Terme del Corallo un altro passaggio atteso e fondamentale nel percorso di rigenerazione restauro e mantenimento di questo luogo affascinante”) e i rappresentanti legali delle due associazioni Silvia Menicagli per l’Associazione Culturale onlus Terme del Corallo e Giuseppe Pera rappresentante legale dell’Associazione di volontariato Reset Livorno Odv.

Il patto di collaborazione, che avrà una durata minima sperimentale di un anno, è costituito da tredici articoli che definiscono e disciplinano le modalità di collaborazione. Il patto si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area Stazione che prevede la pedonalizzazione di piazza Dante e l’abbattimento del cavalcavia con conseguente realizzazione del sottopasso.

L’Associazione Terme del Corallo avrà lo scopo di:

– realizzare, in una delle due stanze adiacenti la Sala della Mescita, facenti parte dell’appartamento di Eugenia Lombardi Semeria, direttrice nonché socia delle Terme dal 1913 al 1919, un piccolo museo del liberty, come una sorta di piccolo viaggio nel tempo, costituendo un Centro di Studi per il Liberty;

– allestire nella seconda stanza un luogo didattico per la conoscenza della storia delle Terme del Corallo, del periodo storico e del restauro in atto mettendo a disposizione materiale per la consultazione;

– creare, curare e mantenere nello spazio adiacente il chiostro della Sovrana un piccolo giardino del ‘900

– organizzare tirocini curricolari, visite, attività didattiche e eventi specifici per far conoscere la storia delle Terme e del periodo storico che le ha viste nascere previo concordo dell’Amministrazione Comunale che coordinerà il calendario delle aperture al pubblico delle Terme del Corallo.

L’associazione Reset promuoverà principalmente:

– la valorizzazione e la conoscenza del territorio, attraverso interventi di manutenzione ordinaria, cura e pulizia accurata delle aree verdi del territorio livornese, rendendo fruibili alla cittadinanza parchi e giardini di ville storiche, mettendo in atto strumenti come i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) per coinvolgere anche i più giovani.

– l’attività giornaliera di manutenzione, cura e pulizia accurata delle aree a verde del giardino delle Terme del Corallo seguendo le direttive dell’ufficio tecnico competente;

– coinvolgere gli studenti in un percorso di studio, ricerca e salvaguardia dei beni culturali;

– l’organizzazione di visite ed eventi previo concordo dell’Amministrazione Comunale che coordinerà il calendario delle aperture al pubblico delle Terme del Corallo.

Patto di collaborazione

Il Patto di collaborazione è l’accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono, concordano e condividono, l’ambito e le modalità degli interventi.

