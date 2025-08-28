Oggi dalle ore 18 l’allerta passa da gialla a arancione

Rischio temporali forti e rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi 28 agosto fino alle ore 7 di domani venerdì 29 agosto

Per quanto riguarda il nostro territorio (A6), la Protezione civile regionale ha innalzato l’allerta da codice giallo a codice arancione per rischio forti temporali e rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi 28 agosto fino alle ore 7 di domani venerdì 29 agosto sulla Toscana centro-settentrionale e Arcipelago (allerta gialla sul resto della regione fino alle 20 di domani). Sono previsti cumulati massimi fino a 80-100 mm o localmente superiori, con intensità oraria fino a 60-80 mm. Possibili grandinate e forti colpi di vento. Oggi, giovedì, venti di scirocco con raffiche fino a 60-80 km/h. Domani, venerdì, venti di libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h. Mari molto mossi. La Protezione Civile comunale ricorda alla cittadinanza che il sistema di allertamento telefonico Informa Livorno utilizza il numero 0586 2921002. Si consiglia di memorizzarlo nella rubrica dello smartphone, in modo che sia possibile riconoscerlo e distinguerlo dalle chiamate di spam. Per maggiori informazioni sul servizio e per le modalità di iscrizione consultare la pagina https://www.comune.livorno.it/it/servizi/4139

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

