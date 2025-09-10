Oggi fiaccolata e domani concerto in ricordo delle vittime dell’alluvione

Fiaccolata lungo via di Montenero con ritrovo alla nuova rotatoria e concerto al Conservatorio (inizialmente previsto in piazza delle Carrozze)

Mercoledì 10 settembre Livorno ricorda le vittime dell’alluvione del 2017 avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 settembre. È prevista una fiaccolata lungo via di Montenero, a partire dalla nuova rotatoria verso piazza delle Carrozze, e poi al Conservatorio Mascagni si svolgerà il concerto Suoni della Memoria (protagonista il Gruppo d’archi del Conservatorio, direttore Chiara Morandi). La cerimonia di “Commemorazione in ricordo delle Vittime dell’alluvione del 9/10 settembre 2017” sarà così articolata:

ore 19.30 – ritrovo alla nuova rotonda di Montenero – Via di Montenero 156 (sarà possibile lasciare l’auto all’interno dell’area di Villa Serena o nel parcheggio a fianco del cimitero di Montenero). A partire dalle 19.00 saranno a disposizione presso il parcheggio del cimitero di Montenero delle navette per raggiungere il punto di partenza della fiaccolata;

ore 20.00 – inizio cerimonia, accensione torce e partenza fiaccolata lungo via di Montenero fino a piazza delle Carrozze;

ore 20.30 – arrivo in Piazza delle Carrozze e commemorazione delle vittime.

