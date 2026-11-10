Il Consiglio di Zona 6 incontra i cittadini

Appuntamento martedì 10 novembre alle 17.30 al Centro Anziani Mencacci. L’obiettivo è raccogliere idee e proposte per rendere più vivibili e sicure le zone Collina, Ospedale e Stazione

Ascoltare chi vive il territorio, raccogliere suggerimenti e favorire la partecipazione alla vita dei quartieri. È questo lo spirito di “Incontriamoci nel Quartiere”, l’iniziativa promossa dal Consiglio di Zona 6 che comprende le aree Collina, Ospedale e Stazione. L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 10 novembre, alle 17.30, al Centro Anziani Mencacci, in viale Carducci 12. L’iniziativa nasce con l’intento di creare un’occasione di dialogo tra amministrazione e residenti, dando spazio alle esigenze di chi conosce direttamente le realtà del territorio. Idee, proposte e segnalazioni potranno contribuire a individuare percorsi condivisi per migliorare la qualità della vita. Il messaggio scelto dal Consiglio di Zona è racchiuso nello slogan: “I quartieri sono fatti di persone”. Un invito a partecipare attivamente e a contribuire alla costruzione di zone della città più vive, sicure e partecipate.

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