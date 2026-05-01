Pasticceria Cristiani festeggia 65 anni di storia

La presidente Marcucci: "Realtà solida e prestigiosa. Un orgoglio per Confcommercio". Il direttore Pieragnoli: "Fonte di ispirazione per tutto il nostro tessuto imprenditoriale". Dal 2021, è stata inserita nel registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale

Nel 2026 Pasticceria Cristiani raggiunge il traguardo dei 65 anni di attività. Un percorso iniziato nel 1961, si legge in un comunicato stampa, e portato avanti nel tempo restando fedele ai valori che ne hanno costruito l’identità: il lavoro quotidiano, la cura del mestiere e il rapporto con la città. Negli anni, l’azienda è cresciuta grazie all’impegno di Sergio Cristiani e Federica Garaffa Cristiani e prosegue oggi con la quarta generazione della famiglia, rappresentata da Sara e Lorenzo Cristiani. Una continuità che non si limita al passaggio di testimone, ma che si traduce in responsabilità, visione e capacità di evolvere mantenendo salde le radici. La pasticceria è diventata nel tempo una realtà riconosciuta sul territorio livornese, distinguendosi per una linea coerente basata sulla qualità artigianale e sull’attenzione alle materie prime. Un impegno riconosciuto anche a livello nazionale con l’inserimento, nel 2021, nel registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Quello dei 65 anni è un traguardo importante che la famiglia ha scelto di vivere senza celebrazioni formali, con la decisione di destinare un contributo concreto alla comunità locale, come naturale espressione del legame costruito nel tempo con il territorio. A esprimere le congratulazioni sono la presidente e il direttore di Confcommercio Livorno. “Per noi è motivo di grande orgoglio – dichiara Francesca Marcucci – sapere che Federica Cristiani, presidente Fipe Confcommercio Livorno, rappresenti una realtà così solida e prestigiosa. Con la sua esperienza e professionalità contribuisce a portare le istanze della nostra provincia anche all’interno del sistema Confcommercio nazionale, dando voce al valore delle imprese del territorio”. “Sessantacinque anni di attività – aggiunge Federico Pieragnoli – non appartengono solo ai titolari e ai collaboratori, ma sono anche una fonte di ispirazione per tutto il nostro tessuto imprenditoriale. La storia della Pasticceria Cristiani dimostra come sia possibile costruire nel tempo un’impresa longeva, capace di affrontare con successo il passaggio generazionale, coniugando continuità e innovazione”. “Sessantacinque anni – fanno sapere dalla Pasticceria Cristiani – non rappresentano un punto di arrivo, ma una direzione. Continuiamo il nostro percorso con la stessa passione con cui è iniziato, rinnovando ogni giorno il legame con la città e con la nostra storia”.

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