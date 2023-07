Ondata di solidarietà per Kora, la In Associazione APS donerà l’attrezzatura

Carlo, insieme a Kora, durante il video Ig in cui annuncia che l'attrezzatura per Kora verrà donata

Il presidente Torsi: "Kora promuove la sicurezza in mare come noi. Consegneremo il giubbotto a Carlo e Kora nel giorno della conferenza stampa in Comune di presentazione della campagna tuffi in sicurezza". Carlo: "Grazie di cuore a QuiLivorno.it per averci dato voce e a In Associazione APS e ad Alp Design per questo magnifico e lodevole gesto di solidarietà!"

All’indomani del nostro articolo la notizia è che l’attrezzatura rubata a Kora per il salvataggio in mare verrà donata dalla associazione livornese In Associazione APS. A renderlo noto nel pomeriggio del 5 luglio è stato il conduttore Carlo, in un video su Instagram, che con la sua amata Kora forma l’unità cinofila della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics). “Degli imbraghi rubati ancora nessuna notizia – spiega Carlo nel video – Detto questo, grazie a tutti per l’ondata di solidarietà che ci ha travolto perché nonostante l’amarezza del gesto è stato bello tutto quello che c’è stato dopo. Non solo, apprendere poi la notizia di un gesto di solidarietà così prezioso, dopo lo shock, mi ha commosso. Grazie di cuore a QuiLivorno.it per averci dato voce e a In Associazione APS e ad Alp Design per questo magnifico e lodevole gesto di solidarietà!”. Fabrizio Torsi, presidente di In Associazione APS commenta: “A breve presenteremo con l’assessore al sociale Andrea Raspanti la nostra campagna sui tuffi in sicurezza per sensibilizzare i ragazzi a non tuffarsi in acque basse e sconosciute. Dopo aver letto la notizia del furto ci siamo detti perché non ricomprare noi l’attrezzatura a Kora, in fondo Kora come noi promuove la sicurezza in mare. E così con la rinuncia ai rimborsi da parte dei volontari acquisteremo noi il giubbotto a Kora. Che consegneremo ufficialmente a Carlo e Kora, invitandoli insieme ad altri volontari, nel giorno della conferenza stampa in Comune”.

