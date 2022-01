Pannolini-pannoloni nell’indifferenziato, interrotto per tre mesi il ritiro

Interruzione di 3 mesi del servizio dedicato a seguito della nuova Ordinanza della Regione Toscana emessa in materia di gestione dei rifiuti in “era Covid”

A partire da lunedì 17 gennaio, continuativamente per i successivi tre mesi (periodo indicato dalla nuova Ordinanza della Regione Toscana n. 3 del 3/1/2022 sul corretto conferimento dei rifiuti per contribuire a contenere la diffusione del virus “Covid-19”) il servizio di raccolta dei pannolini-pannoloni è necessariamente interrotto. Ne consegue che le utenze interessate (famiglie con neonati, anziani o degenti presso le abitazioni) dovranno necessariamente conferire tali rifiuti nell’indifferenziato avvalendosi dei contenitori condominiali, dei mastelli per le singole abitazioni oppure dei cassonetti stradali (ove disponibili) di colore grigio. Si ricorda che con le nuove disposizioni gli operatori provvederanno provvisoriamente alle vuotature del rifiuto indifferenziato 2 volte alla settimana secondo il seguente calendario suddiviso per aree:

Picchianti – Porta a Terra: giovedì e martedì (pomeriggio)

Livorno Nord: martedì e venerdì (mattina)

Livorno Est: giovedì e lunedì (pomeriggio)

Vittoria – Stazione – Zola: venerdì e martedì (mattina)

Livorno Sud: lunedì e giovedì (mattina)

Ardenza – La Rosa: mercoledì e sabato (mattina)

Sant’Jacopo – Marradi: sabato e mercoledì (mattina)

Pentagono: giovedì e lunedì (serale)

Ringraziamo anticipatamente i cittadini per la consueta collaborazione, con l’auspicio di poter riattivare quanto prima il “Servizio Pannolini-Pannoloni” a seguito di nuove disposizioni. Per informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586/416.350 (da rete mobile), www.aamps.livorno.it, pagina facebook (“AAMPS Livorno”).