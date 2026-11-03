Parcheggio di piazza Attias, apertura prolungata fino all’una di notte

Accordo raggiunto tra Confcommercio, Confesercenti e la proprietà della struttura. Ciapini e Pieragnoli: "“Questo accordo dimostra quanto il confronto e la collaborazione possano produrre risultati utili per le imprese e per la città”

Un’ora in più per parcheggiare, vivere il centro e frequentare i locali. Grazie all’intervento congiunto di Confcommercio e Confesercenti è stato raggiunto un accordo con la proprietà del parcheggio di piazza Attias, che consentirà di prolungarne l’apertura dalle 24 all’una di notte. “Si tratta di un risultato importante per le attività di ristorazione e, più in generale, per gli esercizi commerciali della zona, che da tempo segnalavano la necessità di ampliare l’orario di accesso al parcheggio per rispondere meglio alle esigenze della clientela serale”, fanno sapere dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio Livorno. “Il beneficio non riguarda soltanto le attività di via Cambini e via Roma, ma si estende alle numerose strade adiacenti, che costituiscono un’area significativa dell’offerta commerciale e della ristorazione cittadina”. “È una soluzione concreta a un problema che si trascinava da tempo e che rappresentava un limite per la frequentazione serale dei locali. La disponibilità di parcheggi è un elemento importante per l’accessibilità delle attività economiche, quando i clienti desiderano trascorrere qualche ora in centro senza doversi preoccupare dell’orario di chiusura del parcheggio”, dichiara Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Livorno. “Questo accordo dimostra quanto il confronto e la collaborazione possano produrre risultati utili per le imprese e per la città”, afferma Alessandro Ciapini, direttore provinciale di Confesercenti. “Anche perché decongestiona la sosta nelle strade circostanti, soprattutto nelle zone in cui il parcheggio può creare criticità alla viabilità nelle ore notturne”. Confcommercio e Confesercenti esprimono infine un sentito ringraziamento alla proprietà del parcheggio di piazza Attias per la disponibilità dimostrata e per aver accolto una richiesta che risponde alle esigenze degli operatori economici e dei loro clienti.

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