Parte la raccolta fondi per sostenere l’edizione 2026 del Festival Démadé

Sostenuta da Unicoop Firenze, la campagna di crowdfunding Accendi il Démadé Festival coinvolge decine di ragazzi e chiama la comunità a sostenerne la crescita: "Il Festival è un'occasione per rilanciare il nostro impegno sul tema dei libri e della lettura, aprendo le porte al contributo dei più giovani"

Ha preso il via su https://www.demadefestival.it/crowdfunding la campagna di crowdfunding a sostegno del Démadé Festival la manifestazione di letteratura dedicata a ragazze e ragazzi che, dal 7 all’11 maggio 2026, trasforma la Fortezza Vecchia e la città in un laboratorio vivo di storie, incontri e partecipazione. Un festival unico nel suo genere: il Démadé non è solo rivolto ai giovani, ma è interamente pensato e realizzato da studenti delle scuole medie e superiori, che partecipano attivamente all’organizzazione, accolgono gli autori, conducono interviste e contribuiscono a costruire il programma. “Per portare a termine la prossima edizione abbiamo bisogno di un aiuto concreto – spiegano gli organizzatori – Il Démadé è un progetto che cresce grazie all’impegno dei ragazzi, ma per esistere ha bisogno del supporto di tutti”. La campagna di crowdfunding, fortemente supportata da Unicoop Firenze grazie al coinvolgimento delle sezioni soci del territorio, nasce con l’obiettivo di sostenere la prossima edizione del festival e garantirne la crescita. L’obiettivo è raggiungere almeno 5.000 Euro: i fondi raccolti serviranno a coprire i costi organizzativi, ospitare nuovi autori, realizzare laboratori e rendere l’evento sempre più accessibile alle scuole e alla cittadinanza. “Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa che vede protagonisti i giovani, troppo spesso dimenticati, soprattutto nell’età in cui potrebbero esprimere al meglio il loro potenziale – dichiarano da Unicoop Firenze – Daremo il nostro contributo al crowdfunding e al Festival anche grazie alle nostre sezioni soci impegnate sul territorio con una serie di eventi a sostegno del Festival. E’ un’occasione importante per favorire l’accesso dei giovani al mondo della cultura e avvicinare ragazze e ragazzi ai libri, attraverso modalità partecipative, coinvolgenti e pensate da loro. Il nostro impegno sul tema dei libri e della lettura è partito tanti fa, nel 2010, con il progetto Bibliocoop che oggi conta quaranta punti prestito libri nei nostri Coop.fi: il Festival è un’occasione per rilanciare anche il nostro impegno, aprendo le porte al contributo dei più giovani”. La campagna prevede diverse ricompense per i sostenitori, pensate per rafforzare il legame con il festival: contenuti digitali come playlist ispirate ai generi letterari, oggetti del merchandising e, per chi lo desidera, esperienze dirette come l’accesso a momenti esclusivi del festival. Chiunque potrà quindi facilmente diventare protagonista e contribuire alla realizzazione del festival attraverso una donazione libera o scegliendo una ricompensa al link https://www.demadefestival.it/crowdfunding.

A supporto della campagna sono in programma anche alcune iniziative sul territorio, promosse con il coinvolgimento di Unicoop Firenze. Tra queste, la promozione di libri nelle gallerie dei centri Coop Parco Levante, La Rosa e Fonti del Corallo. Tra gli eventi in calendario una cena organizzata dalla sezione soci Coop Livorno e una cena esclusiva presso l’Accademia Navale di Livorno in programma per il 22 aprile. Occasioni aperte alla cittadinanza per sostenere concretamente il festival e contribuire alla campagna. Per partecipare agli eventi scrivere a [email protected].

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