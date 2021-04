Pasqua: lungomare deserto e posti di blocco nelle foto aeree della polizia

Ecco in alcuni scatti aerei inviati dalla questura come si presentavano alcuni tratti del lungomare il giorno di Pasqua

Ecco in alcuni scatti aerei (trovate il link alla fotogallery in fondo all’articolo) inviati dalla questura come si presentavano alcuni tratti del lungomare il giorno di Pasqua (qui potete leggere i controlli svolti dalla municipale). I servizi proseguiranno anche a Pasquetta e vedranno la partecipazione, in questi due giorni (Pasqua e Pasquetta), di 150 operatori tra pattuglie della Polizia di Stato, sia via terra che via mare, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.