“Per la libertà”. Lucamaleonte completa il murale al The Cage

Foto tratte dalla pagina Lucamaleonte che ringraziamo per la disponibilità

Ispirato nei colori bianco nero e rosso ai colori del The Cage, l'opera di Lucamaleonte ha visto il coinvolgimento di alcuni giovani come occasione di formazione e confronto e nei prossimi giorni verrà arricchita ai lati dai graffiti dei writers livornesi. Toto Barbato: "Il disegno è molto bello così come è bello vedere i ragazzi del The Cage e gli alunni delle scuole presenti qui vicino a noi soffermarsi ad ammirarlo"

“Per la libertà”. E’ questo il nome del murale di Lucamaleonte realizzato sul muro del The Cage in via del Vecchio Lazzeretto nell’ambito del progetto Citizen Art – Il valore della cittadinanza attiva. Un’opera partecipata, quindi, che ha visto il coinvolgimento di alcuni giovani come occasione di formazione e confronto. “Il murale – spiega l’artista romano, che ringraziamo per la disponibilità – è ispirata nei colori bianco, nero e rosso ai colori del live club livornese e rappresenta la liberazione attraverso un corvo che spezza le catene e prende il volo. Hanno partecipato alla realizzazione del murale anche dei ragazzi, diciamo così, non addetti ai lavori ed è per questa ragione che quando ho fatto il bozzetto ho pensato di non farlo troppo complicato. Ringrazio MuraLi per avermi contattato”. Ricordiamo che Lucamaleonte è anche l’autore del murale in via Cecconi. “Erano anni che aspettavamo di poter abbellire questo muro. Il disegno è molto bello così come è bello vedere i ragazzi del The Cage e gli alunni delle scuole presenti qui vicino a noi soffermarsi ad ammirarlo” è il commento di Toto Barbato. Nei prossimi giorni “Per la libertà” verrà arricchito, ai lati, dai graffiti dei writers livornesi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©