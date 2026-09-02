Perde il portafoglio con 500 euro: appello per ritrovarlo
È stato smarrito oggi, dopo pranzo, lungo il tragitto tra via di Salviano e il supermercato Penny di viale Petrarca/via Anzillotti. La proprietaria lancia un appello attraverso QuiLivorno.it: prevista una ricompensa per chi lo ritroverà
Una donna ha perso oggi, dopo pranzo, il proprio portafoglio, contenente documenti, effetti personali e circa 500 euro in contanti. Il portafoglio potrebbe essere stato smarrito lungo il tragitto che parte dall’inizio di via di Salviano e arriva fino al supermercato Penny di viale Petrarca, all’angolo con via Anzillotti.
La proprietaria si rivolge attraverso QuiLivorno.it a chiunque possa averlo ritrovato, chiedendo di contattare la redazione all’indirizzo [email protected], indicando il ritrovamento.
Sarà poi la redazione a mettere in contatto la persona che avrà ritrovato il portafoglio con la proprietaria, così da consentirne la riconsegna.
La donna ha inoltre fatto sapere di essere disponibile a offrire una ricompensa a chi riuscirà a restituirle il portafoglio, sia nel caso in cui venga recuperato con il denaro, sia qualora vengano ritrovati almeno il portafoglio, i documenti e gli effetti personali.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.