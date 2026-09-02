Perde il portafoglio con 500 euro: appello per ritrovarlo

È stato smarrito oggi, dopo pranzo, lungo il tragitto tra via di Salviano e il supermercato Penny di viale Petrarca/via Anzillotti. La proprietaria lancia un appello attraverso QuiLivorno.it: prevista una ricompensa per chi lo ritroverà

Una donna ha perso oggi, dopo pranzo, il proprio portafoglio, contenente documenti, effetti personali e circa 500 euro in contanti. Il portafoglio potrebbe essere stato smarrito lungo il tragitto che parte dall’inizio di via di Salviano e arriva fino al supermercato Penny di viale Petrarca, all’angolo con via Anzillotti.

La proprietaria si rivolge attraverso QuiLivorno.it a chiunque possa averlo ritrovato, chiedendo di contattare la redazione all’indirizzo [email protected], indicando il ritrovamento.

Sarà poi la redazione a mettere in contatto la persona che avrà ritrovato il portafoglio con la proprietaria, così da consentirne la riconsegna.

La donna ha inoltre fatto sapere di essere disponibile a offrire una ricompensa a chi riuscirà a restituirle il portafoglio, sia nel caso in cui venga recuperato con il denaro, sia qualora vengano ritrovati almeno il portafoglio, i documenti e gli effetti personali.

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