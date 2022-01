Personale Aamps decimato dal Covid, la raccolta del vetro diventa quindicinale

A partire da giovedì 20 gennaio 2022 la raccolta degli imballaggi in vetro alle utenze domestiche risulterà quindicinale (anziché settimanale) nei giorni/orari indicati dal calendario ma con diverse frequenze suddivise per aree. Ecco quali

Aamps informa di avere registrato un significativo aumento del numero di assenze nella propria forza lavoro a causa della diffusione del virus Covid-19 e di trovarsi costretta ad intervenire con la momentanea riduzione del servizio di raccolta.

Pur confermando gli itinerari per la vuotatura dei contenitori delle frazioni organico, carta-cartone, multimateriale e indifferenziato, a partire da giovedì 20 gennaio 2022 la raccolta degli imballaggi in vetro alle utenze domestiche risulterà quindicinale (anziché settimanale) nei giorni/orari indicati dal calendario ma con le seguenti frequenze suddivise per aree:

venerdì 21 gennaio: Livorno Nord

martedì 25 gennaio: Sant’Jacopo-Marradi

giovedì 27 gennaio: Livorno Sud

venerdì 28 gennaio: Picchianti – Porta a Terra

sabato 19 gennaio: Livorno Est

lunedì 31 gennaio: Ardenza – La Rosa

mercoledì 2 febbraio: Vittoria-Stazione-Zola

venerdì 4 febbraio: Livorno Nord

Dove presenti i cittadini potranno continuare ad utilizzare i contenitori stradali a “campana”.

Aamps si scusa per il momentaneo disagio che potrà essere arrecato, con l’auspicio che quanto prima possano ricrearsi i presupposti per erogare nuovamente i servizi senza alcuna restrizione.

Per informazioni: 800031266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), [email protected], pagina facebook (“AAMPS Livorno”).