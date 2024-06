Pesca una maxi ricciola di 30 kg al largo dei Bagni Roma

Soddisfatto il pescasub Daniele Sircana: "Per me è stata un'emozione grandissima. La lotta con questo animale è durata per circa 25 minuti. Poi alla fine ha mollato. Voglio ringraziare i bagnini dei Bagni Roma che mi hanno accolto festanti e mi hanno permesso il rientro dallo stabilimento dopo una prova così stancante in mare"

di Giacomo Niccolini

Daniele Sircana non è nuovo a questo genere di pesca subacquea. Accadde già nel maggio del 2022 quando nelle acque di Quercianella quando cacciò una ricciola monstre. È capitato anche questo venerdì, 7 giugno, quando al largo dei Bagni Roma Daniele, che nella vita fa il vigile del fuoco nonché atleta pluripremiato di braccio di ferro, ha portato a riva una super ricciola di 30 chili (29,6 chilogrammi per l’esattezza).

“La cattura è avvenuta di mattina, il tempo era buono e il mare tranquillo – racconta ancora emozionato a QuiLivorno.it Daniele Sircana – Ho deciso di andare a pescare in una zona che frequento spesso e che conosco come le mie tasche. Sono andato in un punto ricco di mangianza. Dopo pochi aspetti vedo la mangianza interessante sulla mia sinistra e ho visto arrivare questo testone fuori misura e mantengo il sangue freddo. Nel frattempo questa ricciola mi passa davanti e pensavo si allargasse e andasse via. Avrei comunque provato grazie al fucile potente che ho. Il pesce mi ha percepito ha deciso di venirmi incontro e ha fatto una mossa sbagliata venendomi addosso. C’è stato un bel combattimento per 25 minuti ma sapevo che l’avevo presa bene. L’ho fatta un po’ stancare senza forzare mai evitando che rompesse il filo. La lotta è stata abbastanza serrata, lei continuava ad andare verso il filo. Recuperavo e la portavo verso di me. Fino alla fine in cui ha ceduto. Sono rientrato, ero bello stanco, e sono rientrato proprio dai Bagni Roma grazie anche alla comprensione dei bagnini dello stabilimento che mi hanno aiutato nel rientrare a riva. Mi hanno accolto con molta festa e hanno fatto i selfie con me e con la preda. Poi foto e pesata di rito. È stata davvero una bella emozione”.

Sircana, per gli appassionati che stanno leggendo e che se lo chiedessero, pesca con un arbalete in legno con sistema Y di marca Thorpedo ditta leader nel settore di fucili artigianali, fucili di una potenza e di una precisione unica che ti permettono di fare queste catture.

Qua sotto il video della pesca sott’acqua

