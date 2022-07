Pescata una maxi leccia di 20 kg

Dopo la cattura della ricciola di 30 kg il vigile del fuoco di professione e pescatore per passione è stato protagonista di un'altra pescata monstre: una leccia amia di 20 kg

Daniele Sircana l’ha rifatto ancora. Dopo la maxi ricciola di 30 kg pescata lo scorso maggio nelle acque di Quercianella, il vigile del fuoco di professione, tricolore di braccio di ferro e pescatore per passione è riuscito in un’altra pescata “monstre”. Questa volta nelle sue mani è rimasta una “leccia amia” di circa 20 chilogrammi pescata nelle acque di Vada. “Mi sono immerso presto la mattina di domenica 17 luglio e ho pescato questa leccia enorme intorno alle 9”, spiega Sircana alla redazione di QuiLivorno.it. Sircana, per gli appassionati che stanno leggendo e che se lo chiedessero, pesca sott’acqua con un arbalete in legno con sistema Y. Anche questa volta un esemplare davvero enorme

Condividi: