Piantati lecci e liquidambar al nuovo mercato

Il progetto di riqualificazione del mercato entra in una nuova fase. Gli alberi sono di media grandezza e cresceranno rapidamente

È partita oggi la piantumazione degli alberi in via Buontalenti al centro del nuovo mercato in via di realizzazione. Questi alberi si aggiungono a quelli che saranno piantati in via Serristori e nel complesso andranno ad abbellire e ombreggiare due strade del centro città che mai avevano avuto degli alberi.

E’ iniziata le messa a dimora di quattro lecci e sei liquidambar di altezza di circa quattro metri e mezzo. Al momento ne sono stati piantati quattro.

La piantumazione ha riguardato alberi che sono appunto di media grandezza e che cresceranno rapidamente, questo perché, come attestano gli agronomi, piantare alberi molto grandi e già cresciuti aumenta il rischio che non attecchiscano.

La messa a dimora degli alberi e il completamento della tettoia sono due passaggi che accompagnano l’intervento verso la fase decisiva della collocazione dei box dove torneranno a lavorare oltre 60 famiglie di commercianti, in un mercato completamente riqualificato rispetto alle vecchie strutture che erano arrivate ad un livello di degrado che metteva a rischio il proseguo delle attività.

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