Piazza Attias, parcheggio agevolato fino all’una per i clienti dei locali

Il servizio sarà attivo il venerdì e il sabato e per usufruirne sarà sufficiente presentare il biglietto del parcheggio ad una delle attività aderenti all'iniziativa: Cantina Nardi, Sketch, Cardellino, Sete, Botanic, Movida, The Butcher, Skomodo, Mood, Amedeo, Palcoscenico e Rifugio

Anche quest’anno, come già avvenuto negli anni precedenti, i commercianti della zona di Piazza Attias, in accordo con il parcheggio della Piazza, mettono a disposizione dei propri clienti un servizio di agevolazione sulla sosta, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai locali e alle attività del quartiere. Con l’occasione Confesercenti Livorno fa alcune precisazioni sulle modalità di funzionamento dell’iniziativa e, soprattutto, sottolinea una novità significativa: l’orario di chiusura del servizio è stato posticipato dalla mezzanotte alle ore 1:00, garantendo così un’ora in più a disposizione dei clienti che frequentano i locali della zona. Il servizio sarà quindi attivo il venerdì e il sabato, dalle ore 20:00 alle ore 1:00. Per usufruirne è sufficiente ritirare il normale biglietto all’ingresso del parcheggio e presentarlo presso una delle attività aderenti all’iniziativa, dove verrà timbrato. In questo modo il cliente potrà beneficiare del posto auto offerto dal locale. Le attività che partecipano sono: Cantina Nardi, Sketch, Cardellino, Sete, Botanic, Movida, The Butcher, Skomodo, Mood, Amedeo, Palcoscenico e Rifugio. Questa collaborazione tra gli esercenti della zona e il parcheggio di Piazza Attias, ha l’obiettivo di offrire un servizio utile ai clienti, favorire la frequentazione serale e sostenere le attività commerciali del quartiere.

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