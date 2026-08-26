Piazza Garibaldi, prosegue il percorso di trasformazione

L'assessore Mirabelli annuncia tre interventi: la demolizione delle baracchine (eccetto due), nuova illuminazione e acquisizione di immobili per sostenere le associazioni. "Una piazza più curata e illuminata favorisce socialità e presidio del territorio"

Dopo la pedonalizzazione attraverso il progetto di floor painting, la riqualificazione di piazza Garibaldi prosegue con un nuovo investimento da 285 mila euro. A fare il punto è l’assessore Mirabelli in un post Facebook. Tre gli interventi in programma. Il primo riguarda le baracchine presenti nella piazza: “Saranno demolite, eccetto le due lato Fortezza, per liberare e riordinare gli spazi”. Parallelamente verrà potenziata l’illuminazione pubblica così da rendere l’area più fruibile anche nelle ore serali. Infine, una parte delle risorse verrà destinata all’acquisizione di immobili con l’obiettivo di sostenere e offrire maggiori opportunità alle associazioni. “Non si tratta quindi di un singolo intervento ma di un altro passo nel percorso di trasformazione della piazza – conclude l’assessore – Un percorso che, nelle intenzioni dell’amministrazione, non riguarda soltanto gli spazi fisici. Una piazza più curata, illuminata e vissuta è anche un luogo capace di favorire socialità, partecipazione e presidio del territorio”.

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