Più luce all’Attias: nuovi proiettori Led sul lato sud del palazzo Coin

Intervento del Comune per illuminare strada, marciapiedi e percorso pedonale coperto verso piazza della Vittoria. Rimossi i vecchi lampioni, entro la settimana via i divieti di sosta

È in corso un intervento dell’ufficio Smart City e Illuminazione pubblica del Comune di Livorno per il miglioramento illuminotecnico in zona piazza Attias.

Sul lato sud del palazzo Coin, il tratto carrabile di piazza Attias che da via Marradi (all’altezza dell’intersezione con via Roma) conduce fino in piazza della Vittoria, è sempre stato sprovvisto di una vera e propria illuminazione pubblica, fatta eccezione per tre vecchi lampioni posti sul marciapiede, originariamente di proprietà privata e che in questi anni il Comune ha mantenuto in funzione.

Adesso i tre vecchi pali vetusti e con corpi illuminanti obsoleti sono già stati rimossi, ed è in corso l’installazione di proiettori a parete sul perimetro sud dell’edificio Coin, con tecnologia LED in grado di garantire un’adeguata illuminazione della strada e dei marciapiedi. I lavori sono a buon punto ed entro la fine di questa settimana saranno rimossi i cartelli di divieto di sosta attualmente posti lungo entrambi i lati della strada.

L’intervento prevede inoltre la sostituzione degli attuali punti luce lungo il percorso pedonale coperto che sempre dallo stesso lato sud del palazzo Coin (in prossimità dell’ex negozio di giocattoli) conduce in piazza della Vittoria. A provvedere all’illuminazione della galleria saranno 13 nuovi apparecchi illuminanti.

Il potenziamento dell’illuminazione contribuirà a migliorare la sicurezza e il decoro della zona. Questo intervento era stato infatti concordato con residenti e commercianti dell’Attias in un incontro svoltosi nei mesi scorsi, al quale partecipò il sindaco Salvetti insieme ad assessori e dirigenti comunali. Durante questo incontro furono approfonditi alcuni aspetti utili alla riqualificazione della piazza e delle aree adiacenti. Tra questi aspetti fu rappresentata l’esigenza di illuminare meglio le zone attorno alla piazza. Nell’occasione venne anche presentato il piano di intervento di ristrutturazione complessiva della zona, che richiede tempi medio-lunghi e, al contempo, furono individuati alcuni interventi da poter eseguire nel breve-medio termine, quali appunto il potenziamento dell’illuminazione.

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