Polizia Locale, oltre 19mila interventi in un anno. Viale Italia maglia nera

Foto di Martina Farinelli

Presentati i dati del 281° anniversario del Corpo. Nel periodo maggio 2025-maggio 2026 la Sala Operativa ha gestito 19.026 richieste di intervento. Viale Italia è la strada con il maggior numero di incidenti (106), seguita da via del Littorale (87) e viale Carducci (57). Nel complesso i sinistri rilevati sono stati 1.903, il dato più alto degli ultimi dieci anni

La Polizia Locale di Livorno traccia il bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno in occasione del 281° anniversario della fondazione del Corpo, fotografando un’attività sempre più intensa e diversificata. I dati, riferiti al periodo maggio 2025 – maggio 2026, evidenziano un incremento degli interventi della Sala Operativa, dei controlli sul territorio e dell’attività di polizia giudiziaria, confermando il ruolo sempre più centrale del Corpo nella gestione della sicurezza urbana.

Tra i numeri che colpiscono maggiormente spiccano le 19.026 richieste di intervento gestite dalla Sala Operativa, in netto aumento rispetto alle 16.317 dell’anno precedente. Le richieste più frequenti hanno riguardato lavori e occupazioni stradali (3.401), incidenti stradali (2.057) e interventi legati agli animali (440).

Sul fronte della sicurezza stradale sono state accertate 111.041 violazioni al Codice della Strada. Tra le infrazioni più numerose figurano le soste irregolari nelle Zone a Sosta Controllata (11.425), i 30.047 transiti non autorizzati nelle ZTL presidiate dai varchi elettronici, oltre a migliaia di sanzioni per soste sui marciapiedi, nelle aree pedonali e davanti ai passi carrabili. Crescono anche le violazioni per mancanza di copertura assicurativa (1.320), mentre sono state contestate 3.311 infrazioni per omessa revisione dei veicoli.

Particolarmente significativo il dato relativo agli incidenti stradali. Nel periodo considerato la Polizia Locale ne ha rilevati 1.903, il valore più elevato dell’ultimo decennio, con 1.028 sinistri con feriti e 8 incidenti mortali. Aumentano anche gli incidenti che coinvolgono motocicli e ciclomotori (1.140), quelli con pedoni (145) e i minori coinvolti direttamente (380). Tra le principali cause accertate figurano il mancato rispetto dei limiti di velocità, della precedenza e gli errori nelle manovre. Le strade con il maggior numero di incidenti sono risultate viale Italia (106), via del Littorale (87) e viale Carducci (57).

Sul fronte della sicurezza urbana aumentano sensibilmente anche i controlli sul territorio. Le verifiche sul corretto utilizzo del suolo pubblico sono passate a 302, mentre i controlli ambientali sono saliti a 294. La Polizia di Prossimità ha effettuato 685 servizi di quartiere, elevando 2.732 sanzioni, quasi cinque volte quelle dell’anno precedente.

Importante anche l’attività investigativa. Le notizie di reato trasmesse all’autorità giudiziaria sono aumentate fino a 261, gli arresti eseguiti sono stati 5, mentre le richieste di indagine affidate all’aliquota della Procura sono salite a 795, con una crescita delle indagini relative ai reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

Nel corso dell’anno il Comando ha inoltre investito in nuove dotazioni tecnologiche e operative, acquistando cinque kit completi per la gestione in sicurezza dei sinistri stradali, due veicoli dedicati ai rilievi degli incidenti e introducendo il sistema portatile “Targa System”, utilizzato in 347 servizi di controllo e determinante nell’accertamento di 2.779 violazioni per omessa revisione e 518 per mancanza di assicurazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©