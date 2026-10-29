Polizia Locale, presidio mobile nei quartieri: 7 appuntamenti tra novembre e dicembre

Una pattuglia con veicolo dedicato sarà presente nei quartieri cittadini per raccogliere segnalazioni, fornire informazioni e rafforzare la sicurezza urbana. Il servizio toccherà le zone indicate dai Consigli di Zona, con l’obiettivo di aumentare la vicinanza ai cittadini in vista delle feste natalizie

Il Comando della Polizia Locale ha programmato per i mesi di novembre e dicembre un presidio mobile nei quartieri di Livorno, con l’obiettivo di rafforzare il senso di sicurezza urbana e potenziare la presenza sul territorio. L’iniziativa si affianca al servizio già attivo e prevede un veicolo dedicato, secondo un calendario settimanale definito sulla base delle esigenze segnalate dai sette Consigli di Zona.

L’unità mobile sarà composta da una pattuglia di quartiere dotata di radio e cellulare di servizio, pronta a raccogliere e trasmettere le segnalazioni dei cittadini, oltre a fornire informazioni sulle competenze della Polizia Locale.

Il calendario degli appuntamenti

Sabato 7 novembre , dalle 9 alle 11: CDZ 7, piazza Giovanni Fattori a Quercianella.

, dalle 9 alle 11: CDZ 7, piazza Giovanni Fattori a Quercianella. Sabato 14 novembre , dalle 16 alle 18: CDZ 5, piazza di Montenero (Santuario).

, dalle 16 alle 18: CDZ 5, piazza di Montenero (Santuario). Sabato 21 novembre , dalle 16 alle 18: CDZ 6, via Minghi/Torino (parco).

, dalle 16 alle 18: CDZ 6, via Minghi/Torino (parco). Sabato 28 novembre , dalle 9 alle 11: CDZ 4, parcheggio del centro commerciale di via Giotto.

, dalle 9 alle 11: CDZ 4, parcheggio del centro commerciale di via Giotto. Sabato 5 dicembre , dalle 9 alle 11: CDZ 1, largo Divo Demi/Garibaldi.

, dalle 9 alle 11: CDZ 1, largo Divo Demi/Garibaldi. Sabato 12 dicembre , dalle 16 alle

, dalle 16 alle Sabato 19 dicembre, dalle 16 alle 18: CDZ 2, piazza XX Settembre.

Dal Comando spiegano che i luoghi individuati sono aree molto frequentate, nelle quali possono essere presenti situazioni di degrado. La presenza della pattuglia punta quindi a garantire prevenzione, presidio e maggiore visibilità della Polizia Locale, favorendo un rapporto più diretto con la cittadinanza nel periodo che precede le festività natalizie.

L’iniziativa potrebbe inoltre proseguire e ampliarsi in futuro. Se il servizio sarà apprezzato dai cittadini, il presidio mobile potrà essere esteso ad altre zone della città, con luoghi e modalità da aggiornare nel tempo sulla base delle indicazioni dei presidenti dei Consigli di Zona, del Security Manager e dell’Amministrazione comunale.

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