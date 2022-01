Porta a porta con vuotature serali e cassonetti intelligenti per centro allargato e Venezia

Aamps e Comune di Livorno insieme per un potenziale investimento di un milione e 850mila euro fruibile attingendo ai fondi del Pnrr. Tra il 2022 e il 2023 previsto il raggiungimento dell'85% di raccolta differenziata

di Giulia Bellaveglia

Mediagallery

“Da quando siamo arrivati abbiamo ricostruito la governance di Aamps, riorganizzato la struttura, siamo usciti dal concordato, entrati in Reti Ambiente e ripensato il servizio. L’ultimo è sicuramente il passaggio che preme di più ai cittadini. E quello che preoccupa maggiormente anche noi. Osservando, vedo che ci sono tante cose che sono cambiate in meglio, altre situazioni di disagio che invece permangono, e a cui l’azienda deve rispondere. Sto vedendo una città che comincia ad avere una cura significativa e ad essere bella nel vero senso della parola, ad eccezione di qualche angolo dove si continuano a notare situazioni di non-decoro intollerabili”.

Con queste parole il sindaco Luca Salvetti ha aperto la conferenza stampa dedicata principalmente al possibile cambio di modalità di raccolta dei rifiuti nel centro allargato e nel quartiere Venezia. Al nuovo servizio saranno interessati 25.223 cittadini.

L’idea è quella di collocare nelle due zone, presumibilmente tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, nuovi contenitori “intelligenti” videosorvegliati per il vetro e per l’organico, da aprirsi in qualunque momento attraverso un’applicazione per smartphone o con la consueta tessera. Conseguentemente sarà attivato il porta a porta (Pap) serale/notturno ( probabilmente mattiniero per il quartiere Venezia ) per le frazioni carta-cartone, multimateriale e indifferenziato, così da creare un tipo di raccolta mista supportata dal Pap. Un Pap che sarà gestito attraverso appositi “sacchi a perdere” tracciabili tramite codice e consegnati agli utenti dall’azienda stessa, senza la necessità di esporre il mastello. Ad affiancarsi, anche l’estensione del conferimento del vetro attraverso “campane” in tutto il territorio comunale.

“Queste aree sono sicuramente quelle che ci creano più problemi, sia dal punto di vista del decoro urbano, che da quello ambientale – afferma l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – Da un’analisi effettuata si evince che circa l’80% di quanto raccolto nelle due zone non è differenziato in modo corretto. Sarà effettuata di notte anche la pulizia stradale perché vogliamo che Livorno si svegli pulita, con un centro tenuto bene”.

Un investimento di un milione e 850mila euro quale possibile opportunità concessa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Se il contributo sarà erogato, seguiranno le progressive pubblicazioni dei bandi per l’acquisto di contenitori, veicoli e altri strumenti necessari. Una volta ottenuto il necessario si procederà alla sostituzione delle strumentazioni obsolete con quelle nuove.

“Lavoriamo su questo tema da quando siamo entrati in azione – dice in collegamento video Raphael Rossi, amministratore unico di Aamps – Queste aree necessitano sicuramente di una mediazione sociale per organizzare il tutto. Misureremo come le persone si comportano e poi, in base alla correttezza o meno, agiremo nel rispetto del principio secondo cui chi più produce, più paga attraverso la tariffazione puntuale”.

“Se riusciamo a mantenere questa linea di azione, anticipiamo di circa tre anni i risultati attesi nel 2026 per il Pnrr” aggiunge Raffaele Alessandri, direttore generale di Aamps.

Il nuovo sistema consentirà inoltre un appoggio anche per i domiciliati e per tutti coloro che saranno in grado di dimostrare che vivono la città attraverso una modalità ancora in fase di definizione.

Attualmente Livorno si attesta intorno al 66% di rifiuti differenziati. 530 sono state le sanzioni effettuate per l’errato conferimento per un totale di circa 31mila 900 euro. 1825 i contatti richiesti per spiegazioni sulla corretta gestione. Una previsione di incremento della differenziata che va oltre il 15% e che consentirà alla città di risultare tra le più virtuose a livello nazionale. Prevista inoltre la possibilità strategico-operativa di realizzare ulteriori complementi tra cui 4 eco-station utilizzabili come servizio aggiuntivo in caso di particolari necessità da parte dei cittadini, posizionamento di “campane” per carta e cartone e collocazione di “casette mangia-plastica”.

Per le novità sarà predisposta una campagna informativa.