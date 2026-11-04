“Possibile materiale militare in transito”, il sindaco scrive alla Prefettura

Foto Bizzi/Trifiletti

Dopo le segnalazioni pervenute al Comune il 3 novembre, Salvetti ha chiesto chiarimenti sul passaggio in città di alcuni mezzi: "Informerò i cittadini e il Consiglio comunale. Tema di rilevanza nazionale"

Il Comune ha chiesto chiarimenti alla Prefettura dopo le segnalazioni di alcuni cittadini sul transito di mezzi che trasporterebbero materiale di probabile natura militare lungo le strade del territorio. L’Amministrazione vuole conoscere la natura dei trasporti e le misure di sicurezza adottate, nel rispetto degli impegni assunti in Consiglio comunale. Di seguito la nota del sindaco Salvetti. “Nella giornata di ieri (martedì 3 novembre 2026) sono pervenute a questa Amministrazione le segnalazioni di alcuni cittadini che, anche con documentazione fotografica, hanno testimoniato il passaggio, lungo le strade del territorio comunale, di mezzi recanti materiale di probabile carattere militare. Forte dell’impegno preso in Consiglio Comunale nell’ottobre del 2021, a fornire al Consiglio informazioni sul transito di materiale bellico sul nostro territorio, ho presentato formale istanza alla Prefettura, chiedendo se fosse a conoscenza dei transiti segnalati e se vi fossero informazioni da poter essere condivise con questa Amministrazione, compatibilmente con eventuali esigenze di riservatezza, circa la natura dei trasporti e le misure di sicurezza adottate a tutela della popolazione e dei lavoratori coinvolti. La ricezione di tali elementi mi consentirà di fornire un riscontro ai cittadini che hanno effettuato la segnalazione e di dare conseguente informazione al Consiglio comunale, in coerenza con gli impegni assunti. Su questo tema, che ha rilevanza nazionale, da qualche settimana sto lavorando con il Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni per una presa di posizione comune capace di coinvolgere tutti i principali porti italiani e riportare al Governo nazionale la problematica e la volontà di rispettare la legge e la nostra Costituzione che ripudia la guerra”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©