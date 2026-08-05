Precisamente a Calafuria riapre dopo un anno e mezzo di stop

Doppio sopralluogo con esito positivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Il patron Simone Gonnelli: "Restituiamo alla città uno dei suoi luoghi simbolo. Probabile riapertura già dalla prossima settimana, con standard di sicurezza ancora più elevati e un nuovo servizio taxi dedicato ai clienti per una mobilità ancora più sicura"

di Giacomo Niccolini

Dopo quasi un anno e mezzo di stop e due stagioni estive andate perdute, il locale “Precisamente a Calafuria” è pronto a riaprire le proprie porte. A seguito di due sopralluoghi della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, è stato espresso parere favorevole alla riapertura della struttura, confermando inoltre la capienza di 600 persone, così come previsto dal progetto presentato.

“Nel corso di questi mesi- spiega l’imprenditore Simone Gonnelli abbiamo affrontato un percorso complesso con serietà e spirito di collaborazione, ottemperando a tutte le richieste formulate dagli enti competenti. Sono state predisposte e depositate relazioni tecniche redatte da professionisti abilitati e sono state risolte alcune limitate criticità emerse durante l’iter istruttorio, con un unico obiettivo: garantire i più elevati standard di sicurezza per tutti gli ospiti. La riapertura rappresenta molto più della ripresa di un’attività – argomenta orgoglioso Simone Gonnelli – Significa restituire alla città uno dei suoi luoghi più rappresentativi, un punto di riferimento che da oltre venticinque anni accompagna le estati livornesi e che, con la sua terrazza affacciata sul mare, continua a essere una delle location più suggestive della costa toscana”.

Verso la riapertura – “In vista della riapertura – continua il patron della struttura – abbiamo inoltre introdotto nuovi servizi dedicati alla sicurezza. Grazie a una partnership con società di taxi, i clienti potranno raggiungere e lasciare Calafuria in totale tranquillità. Il costo della corsa sarà rimborsato con un importante sconto sul biglietto d’ingresso, per promuovere una mobilità sempre più sicura e responsabile”.

“Voglio inoltre sottolineare un apprezzamento all’intera Amministrazione Comunale, che ha dimostrato disponibilità e attenzione affinché Calafuria potesse tornare a essere, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, un luogo di aggregazione, socialità e valorizzazione del territorio. Desideriamo infine ringraziare i professionisti che hanno lavorato al progetto e le migliaia di persone che, durante questo lungo anno e mezzo, non hanno mai smesso di dimostrarci affetto e vicinanza, continuando a chiederci una sola cosa: Quando riapre Calafuria? Oggi possiamo finalmente rispondere con orgoglio: Calafuria riapre. Con tutta probabilità la prossima settimana ma dobbiamo ancora decidere la data precisa. La certezza è che è stata confermata la capienza di 600 persone, con standard di sicurezza ancora più elevati e con la stessa voglia di essere il punto di riferimento dell’estate livornese e toscana. Ci vediamo, finalmente, sulla nostra terrazza a picco sul mare”.

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