Premiato il velista-finanziere Marrai, tecnico degli azzurri under 21

La pergamena consegnata, oltre che ricordare i risultati ottenuti durante il periodo di appartenenza al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ha voluto riconoscere i successi che Francesco ha raggiunto nel recente passato, quale velista, e quelli ottenuti quest’anno come allenatore degli azzurri under 21

Nella mattinata del 21 settembre, nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha avuto il piacere di premiare il livornese Francesco Marrai consegnandogli una pergamena istituzionale per meriti sportivi. Il riconoscimento istituito proprio su volere del primo cittadino, viene attribuito ai personaggi e atleti livornesi che si sono contraddistinti nelle discipline sportive portando quindi lustro alla città.

Nel caso del finanziere Francesco Marrai, la pergamena consegnata, oltre che ricordare i risultati ottenuti durante il periodo di appartenenza al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, nonché socio del Circolo Nautico Livorno, ha voluto riconoscere i successi che Francesco ha raggiunto nel recente passato, quale velista, e quelli ottenuti quest’anno come allenatore degli azzurri under 21.

Di spessore le parole di Giovanni Giannone Delegato provinciale del Coni, che ha ulteriormente ribadito la grande importanza delle forze armate in generale ed in particolare della Finanza per la pratica e lo sviluppo degli sport olimpici. Ha rivelato poi in modo discreto alcuni aspetti della vita di Francesco, prima da atleta e poi da tecnico, che aumentano a dismisura la stima che i soci del CNL e non solo hanno di questo “ragazzo” ormai cresciuto.

Nato a Pisa il 4 febbraio nel 1993, Francesco fece la sua prima esperienza in barca a vela all’età di quattro anni, con il primo corso estivo presso una scuola di vela a Livorno. Spinto dalla passione per il mare nel 2003 inizia l’attività agonistica sull’optimist per poi passare a navigare sul Laser 4.7 terminando con la classe Laser Standard, con la quale, nel 2010, diventa campione europeo under 19. Nello stesso anno vince il titolo mondiale sia under 19 che under 20 ad Hayling Island (GBR). Oltre al titolo mondiale e europeo diventa campione italiano 2010.

Nel 2013 entra a far parte del gruppo sportivo della Guardia di Finanza e nel 2016, a soli 23 anni, si qualifica per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nella classe laser.

Nel 2021 diventa membro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI e nell’anno successivo, dopo aver conseguito il brevetto di allenatore, entra a far della Federazione Italiana Vela come Commissario Tecnico degli azzurri under 21 vincendo, lo scorso mese di agosto, nei fiordi di Staff (Stavanger in Norvegia), i Campionati Europei U21 conquistando tutti i posti sul podio.

Alla cerimonia, oltre al sindaco della città, hanno partecipato il comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno, Ten. Col. pil. Nicola Navarra, e il Comandante della Stazione Navale di Livorno, Ten. Col. Alessio Sannino. Il Sindaco, nel suo breve intervento, ha voluto anche complimentarsi con la Guardia di Finanza per aver saputo intuire, valorizzare e credere sin dal principio nelle capacità sportive del ragazzo. Con altrettanta enfasi il Presidente del Coni di Livorno, Giovanni Giannone, ha espresso parole di apprezzamento per i risultati conseguiti dal Finanziere Marrai, ricordando soprattutto l’importanza dei gruppi sportivi delle Forze di Polizia e delle Forze Armate quali fucine di promesse sportive.

Il Comandante del Roan, nel suo intervento, ha voluto ringraziare, anche a nome del Comandante Regionale, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, il sindaco di Livorno per l’invito e per la scelta del prestigioso riconoscimento ad un militare della Guardia di Finanza che sicuramente contribuisce ad avvalorare l’immagine del Corpo, a livello locale e regionale, per i raggiungimenti di alti traguardi in ambito sportivo.

