Premio Canaviglia all’associazione culturale “La Livornina”

Giovedì 19 marzo alle 12.30 nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale il sindaco Luca Salvetti consegnerà il premio “Canaviglia” all'Associazione culturale e Corteo Storico “La Livornina”

Giovedì 19 marzo alle 12.30 nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale il sindaco Luca Salvetti consegnerà il premio “Canaviglia” all’Associazione culturale e Corteo Storico “La Livornina”.

Come si può leggere sul sito ufficiale dell’associazione, “La Livornina nasce il 20 novembre 1998 da un’idea di Claudio De Simoni con lo scopo di diffondere la storia e le tradizioni della nostra città fatta non solo di fatti noti ma anche di persone, aneddoti e curiosità. Collante di tutta l’associazione è il corte storico, composto da oltre 300 costumi tra armati, nobili, popolani, tamburini e personaggi famosi, tutti in continua evoluzione e ampliamento. Nostro particolare vanto è il fatto di disporre nella nostra collezione abiti fedeli agli originali dell’epoca, realizzati con particolare attenzione, prendendo a modelli fonti storiche locali e fiorentine, partendo da immagini tratte da affreschi, quadri e libri. Abbracciando oltre tre secoli di storia, siamo in gradi di rappresentare i periodi del 1600 Mediceo e del 1700 Lorenese nonché i primi anni del 900, la cosiddetta belle epoque”.

La Canaviglia è l’onorificenza della Città di Livorno che viene assegnata quale riconoscimento dell’attività di coloro che con opere concrete nel campo civico, del sociale, della cultura, delle scienze, del lavoro, della scuola, dello sport, abbiano contribuito a dare impulso e vitalità alla città, attraverso la loro personale virtù e dedizione.

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